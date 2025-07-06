Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відділення комунікацій 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Там показали одну з навчальних ділянок, де десантники відпрацьовують штурм позицій противника в лісистій місцевості.

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Як вчаться штурмувати галицькі десантники

Чітка структуризація задач – основа дій десантників перед бойовим виходом. Тож навчальна ділянка продумана до дрібниць: нори та облаштовані "ворожі" позиції, інтерактивні мішені, природні перешкоди тощо.

На кожній з цих точок бійці вдосконалюють обрану тактику штурму, взаємодію між собою та роботу зі зброєю.

У 80-й ОДШБр показали тренування: дивіться відео

Акцент потрібно робити на легкому озброєнні, допомозі БпЛА, швидкості, маневровості та характері – агресивно треба наступати, наступати, наступати… Давити їх (росіян – 24 Канал) як морально, так і фізично,

– розповідає Остап, інструктор з бойової підготовки.

Нагадаємо, нещодавно 24 Канал писав про те, як працює екіпаж медичної евакуації одного з батальйонів 80-ї ОДШБр. Павло та Ганна працюють разом з першого дня повномасштабного вторгнення, вони познайомилися на фронті.