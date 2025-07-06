Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отделение коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Там показали один из учебных участков, где десантники отрабатывают штурм позиций противника в лесистой местности.

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Как учатся штурмовать галицкие десантники

Четкая структуризация задач – основа действий десантников перед боевым выходом. Поэтому учебный участок продуман до мелочей: норы и обустроенные "вражеские" позиции, интерактивные мишени, природные препятствия и тому подобное.

На каждой из этих точек бойцы совершенствуют выбранную тактику штурма, взаимодействие между собой и работу с оружием.

В 80-й ОДШБр показали тренировку: смотрите видео

Акцент нужно делать на легком вооружении, помощи БпЛА, скорости, маневренности и характере – агрессивно надо наступать, наступать, наступать... Давить их (россиян – 24 Канал) как морально, так и физически,

– рассказывает Остап, инструктор по боевой подготовке.

Напомним, недавно 24 Канал писал о том, как работает экипаж медицинской эвакуации одного из батальонов 80-й ОДШБр. Павел и Анна работают вместе с первого дня полномасштабного вторжения, они познакомились на фронте.