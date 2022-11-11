Ердоган переслідує власні цілі: експерт пояснив, чи є Туреччина союзницею Росії
Туреччина, зокрема її лідер Реджеп Ердоган, одна з небагатьох країн, яка повністю не розірвала стосунки з Росією. На це є кілька причин.
Про це в інтерв'ю на 24 каналі розповів голова турецької дослідницької програми в Університеті Вашингтона Сонер Кагаптай.
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Яку мету переслідує Ердоган
Він пояснив, що зараз президентський рейтинг Ердогана залишає бажати кращого. Якби зараз у Туреччині відбулися загальнонаціональні вибори, то Ердоган з великою ймовірністю програв би. Кагаптай пояснив, що все через те, що інфляція в Туреччині вже майже тризначна, до того ж є великі макроекономічні проблеми.
Однак, на щастя, для самого президента Туреччини, вибори призначені на червень 2023 року. Це означає, що у в Ердогана є десь 8 місяців для того, щоб бодай якось відновити економічне зростання, або ж створити відчуття економічного полегшення.
І це одна з тих причин чому він, попри підтримку України – військову та політичну, – далі підтримує відносини з Росією. З Росії постійно приходять капітал, туристи, олігархи вкладають гроші, і це може створити відчуття полегшення. Тому підхід до війни в Україні у нього суто утилітарний – все заради того, аби виграти вибори у 2023 році,
– додав Кагаптай.
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Туреччина не є союзницею Росії
Разом з тим Сонер Кагаптай наголосив, що Ердоган та Путін мають зв'язки, але Туреччина не є союзницею Росії. У країн є дуже багато відмінностей і вони не можуть дійти згоди у багатьох питаннях, починаючи від питання Нагірного Карабаху і до російського вторгнення в Україну, російської анексії Криму, питання Кіпру та середземноморських проблем.
Суперечностей між двома країнами є багато. Але загалом в питаннях демократії Туреччина взагалі не схожа на Росію. Вона схожа на Угорщину. Там не лише схожі лідери – як от Ердоган та Орбан – які колись були лібералами, а потім перейшли на бік автократії – але це така ж країна, як і Туреччина: не диктатура, як Росія, а демократія,
– підкреслив Кагаптай.
Як Ердоган сприяє миру в Україні у дипломатичній площині
- Додамо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не полишає надій організувати зустріч президентів України і Росії. Ба більше, наприкінці жовтня йому здавалося, що Путін став до них відкритішим. Поразки на фронті стали гарним підґрунтям для цього.
- Раніше Ердоган вже казав, що вважає, що Путін хоче завершити війну, яку розв'язав в Україні. Все через те, що справи в окупантів, м'яко кажучи, йдуть погано.
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