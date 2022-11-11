Ердоган переслідує власні цілі: експерт пояснив, чи є Туреччина союзницею Росії

Туреччина, зокрема її лідер Реджеп Ердоган, одна з небагатьох країн, яка повністю не розірвала стосунки з Росією. На це є кілька причин.

Про це в інтерв'ю на 24 каналі розповів голова турецької дослідницької програми в Університеті Вашингтона Сонер Кагаптай.

Важливо Ердоган чи Сі Цзіньпін: хто більше може впливати на Путіна

Яку мету переслідує Ердоган

Він пояснив, що зараз президентський рейтинг Ердогана залишає бажати кращого. Якби зараз у Туреччині відбулися загальнонаціональні вибори, то Ердоган з великою ймовірністю програв би. Кагаптай пояснив, що все через те, що інфляція в Туреччині вже майже тризначна, до того ж є великі макроекономічні проблеми.

Однак, на щастя, для самого президента Туреччини, вибори призначені на червень 2023 року. Це означає, що у в Ердогана є десь 8 місяців для того, щоб бодай якось відновити економічне зростання, або ж створити відчуття економічного полегшення.

І це одна з тих причин чому він, попри підтримку України – військову та політичну, – далі підтримує відносини з Росією. З Росії постійно приходять капітал, туристи, олігархи вкладають гроші, і це може створити відчуття полегшення. Тому підхід до війни в Україні у нього суто утилітарний – все заради того, аби виграти вибори у 2023 році,

– додав Кагаптай.

Цікаво – інтерв'ю з головою турецької програми у Вашингтоні: дивіться відео

Туреччина не є союзницею Росії

Разом з тим Сонер Кагаптай наголосив, що Ердоган та Путін мають зв'язки, але Туреччина не є союзницею Росії. У країн є дуже багато відмінностей і вони не можуть дійти згоди у багатьох питаннях, починаючи від питання Нагірного Карабаху і до російського вторгнення в Україну, російської анексії Криму, питання Кіпру та середземноморських проблем.

Суперечностей між двома країнами є багато. Але загалом в питаннях демократії Туреччина взагалі не схожа на Росію. Вона схожа на Угорщину. Там не лише схожі лідери – як от Ердоган та Орбан – які колись були лібералами, а потім перейшли на бік автократії – але це така ж країна, як і Туреччина: не диктатура, як Росія, а демократія,

– підкреслив Кагаптай.

Як Ердоган сприяє миру в Україні у дипломатичній площині

Додамо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не полишає надій організувати зустріч президентів України і Росії. Ба більше, наприкінці жовтня йому здавалося, що Путін став до них відкритішим. Поразки на фронті стали гарним підґрунтям для цього.

Раніше Ердоган вже казав, що вважає, що Путін хоче завершити війну, яку розв'язав в Україні. Все через те, що справи в окупантів, м'яко кажучи, йдуть погано.

Вас також може зацікавити – як Путін загнав Росію у політичну пастку: дивіться відео