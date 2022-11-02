Світ все менше хоче мати справу з Путіним, тому Росія стає просто "заявою" для інших країн. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко.

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"Конкуренція" за вплив

Експерт зазначив, що на сьогодні можна погодитися з тим, що Ердоган має на Путіна найбільший вплив серед світових лідерів.

Потрібно вибудовувати якусь ієрархію впливу на Путіна. Ердоган впливає на нього і хоче на нього впливати. Тут також не потрібно скидати з рахунків Сі Цзіньпіня, але він не дуже цікавиться цим. Тобто він за обсягом впливу більше впливає, позаяк Сі – масивне політичне тіло,

– пояснив оглядач.

За його словами, попри можливості лідера КНР, президент Туреччини перебуває у центрі політики, яка відбувається поруч із Путіним.

"Ердоган брав участь у спробах організації переговорів між Путіним та Зеленським, але він, у порівнянні з Сі Цзіньпінем, дрібніше політичне тіло. Він дуже близький до подій поруч із Росією та Україною, тому він активніший у цьому відношенні", – додав аналітик.

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Значення "зернової" угоди

Яковенко розповів, що в оновленні "зернової" угоди Ердоган відіграв важливу роль, але Путін насправді вже давно перестав бути активним політичним гравцем, з яким рахуються у світі.

Путіна викреслюють зараз взагалі з усіх подій міжнародних відносин: і Європа, і Ердоган, і країни Центральної Азії. Коли він приїжджає, до нього ставляться як до важкохворої людини й тягаря – говорити з ним нема про що. Путін зайва людина сьогодні, й Росія виявилася зайвою людиною не тільки в Європі, а й на планеті Земля,

– підкреслив опозиціонер.

Журналіст резюмував, що дедалі менше країн хочуть мати справу з Росією та Путіним персонально і "зернова" операція стала "лакмусовим папірцем" цього процесу.

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