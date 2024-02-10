Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, – в оборонному комітеті Ради обурені
Джерело:РБК-Україна
Примусовий метод призову до служби у війську лише заважає різним мобілізаційним заходам та дискредитує саму їхню суть. Так вважає заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
За його словами, такі силові дії потрібно негайно припинити. Водночас існує потреба у знаходженні альтернативи, оскільки у країні триває воєнний стан та мобілізація.
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Що пропонує Чернєв
Нардеп переконаний, що подібні примусові методи не мають жодних позитивних результатів.
Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше,
– заявив Чернєв.
Зазначається, що однією з "ефективних альтернатив" у Раді вважають так званий електронний порядок денний. Принаймні саме цей варіант обговорюють сьогодні у процесі підготовки законопроєкт про мобілізацію.
З одного боку, ця ініціатива зводить нанівець спроби співробітників ТЦК проводити вуличні рейди. З іншого боку, заперечувати факт отримання повістки вже буде досить важко.
Думки щодо цього висловив й Арахамія
За словами глави фракції "Слуга народу", певний примус щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, потрібний і його буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.
Водночас він запевнив, що точно не буде арештів рахунків ухилянтів.
Зокрема, відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту про мобілізацію, підтриманого нардепами у першому читанні, є абсолютно неприйнятними для провладної фракції, Арахамія сказав, що таких багато.
Новий законопроєкт про мобілізацію: що відомо
- Верховна Рада 7 лютого 2024 року схвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію. Однак до законопроєкту ще подаватимуть правки. Далі буде внесення правок до 21 лютого та друге читання.
- Згідно із поданим документом, законопроєкт передбачає те, що на період воєнного стану визначено чіткий період служби, а люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. Зокрема, військовослужбовці можуть відпочити, взявши відпустку не менше ніж на 15 календарних днів.
- Зокрема, відтепер оновлювати дані можна й онлайн, тобто без візиту до ТЦК. Переїздити в інше місто без дозволу ТЦК можна – треба буде стати на облік за новою адресою.
- Крім того, строкова служба скасовується. Замість неї буде базовий військовий вишкіл. Одразу після мобілізації на фронт нікого не кинуть, оскільки протягом двох-трьох місяців буде обов'язковий військовий вишкіл.
- Облік діятиме для всіх, держслужбовці не матимуть броні. Відомо, що грошове забезпечення – щонайменше 20 тисяч гривень на місяць.