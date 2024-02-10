Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, – в оборонном комитете Рады возмущены

Принудительный метод призыва к службе в армии только мешает разным мобилизационным мероприятиям и дискредитирует саму их суть. Так считает заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По его словам, такие силовые действия нужно немедленно прекратить. В то же время существует потребность в нахождении альтернативы, поскольку в стране продолжается военное положение и мобилизация.

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Что предлагает Чернев

Нардеп убежден, что подобные принудительные методы не имеют никаких положительных результатов.

Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее,

– заявил Чернев.

Отмечается, что одной из "эффективных альтернатив" в Раде считают так называемую электронную повестку дня. По крайней мере именно этот вариант обсуждают сегодня в процессе подготовки законопроект о мобилизации.

С одной стороны, эта инициатива сводит на нет попытки сотрудников ТЦК проводить уличные рейды. С другой стороны, отрицать факт получения повестки уже будет достаточно трудно.

Мысли по этому поводу высказал и Арахамия

По словам главы фракции "Слуга народа", определенное принуждение в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации, нужен и он будет внедрен, но какой именно – еще непонятно.

В то же время он заверил, что точно не будет арестов счетов уклонистов.

В частности, отвечая на вопрос, какие нормы законопроекта о мобилизации, поддержанного нардепами в первом чтении, являются абсолютно неприемлемыми для провластной фракции, Арахамия сказал, что таких много.

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