Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, – в оборонном комитете Рады возмущены
Источник:РБК-Украина
Принудительный метод призыва к службе в армии только мешает разным мобилизационным мероприятиям и дискредитирует саму их суть. Так считает заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
По его словам, такие силовые действия нужно немедленно прекратить. В то же время существует потребность в нахождении альтернативы, поскольку в стране продолжается военное положение и мобилизация.
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Что предлагает Чернев
Нардеп убежден, что подобные принудительные методы не имеют никаких положительных результатов.
Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и подорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно быстрее,
– заявил Чернев.
Отмечается, что одной из "эффективных альтернатив" в Раде считают так называемую электронную повестку дня. По крайней мере именно этот вариант обсуждают сегодня в процессе подготовки законопроект о мобилизации.
С одной стороны, эта инициатива сводит на нет попытки сотрудников ТЦК проводить уличные рейды. С другой стороны, отрицать факт получения повестки уже будет достаточно трудно.
Мысли по этому поводу высказал и Арахамия
По словам главы фракции "Слуга народа", определенное принуждение в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации, нужен и он будет внедрен, но какой именно – еще непонятно.
В то же время он заверил, что точно не будет арестов счетов уклонистов.
В частности, отвечая на вопрос, какие нормы законопроекта о мобилизации, поддержанного нардепами в первом чтении, являются абсолютно неприемлемыми для провластной фракции, Арахамия сказал, что таких много.
Новый законопроект о мобилизации: что известно
- Верховная Рада 7 февраля 2024 года одобрила в первом чтении проект закона о мобилизации. Однако к законопроекту еще будут подавать правки. Далее будет внесение правок до 21 февраля и второе чтение.
- Согласно представленному документу, законопроект предусматривает то, что на период военного положения определен четкий период службы, а люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. В частности, военнослужащие могут отдохнуть, взяв отпуск не менее чем на 15 календарных дней.
- В частности, отныне обновлять данные можно и онлайн, то есть без визита в ТЦК. Переезжать в другой город без разрешения ТЦК нельзя – надо будет стать на учет по новому адресу.
- Кроме того, строковая служба отменяется. Вместо нее будет базовая военная подготовка. Сразу после мобилизации на фронт никого не бросят, поскольку в течение двух-трех месяцев будет обязательная военная подготовка.
- Учет будет действовать для всех, госслужащие не будут иметь брони. Известно, что денежное обеспечение – не менее 20 тысяч гривен в месяц.