За його словами, такі силові дії потрібно негайно припинити. Водночас існує потреба у знаходженні альтернативи, оскільки у країні триває воєнний стан та мобілізація.

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Що пропонує Чернєв

Нардеп переконаний, що подібні примусові методи не мають жодних позитивних результатів.

Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше,

– заявив Чернєв.

Зазначається, що однією з "ефективних альтернатив" у Раді вважають так званий електронний порядок денний. Принаймні саме цей варіант обговорюють сьогодні у процесі підготовки законопроєкт про мобілізацію.

З одного боку, ця ініціатива зводить нанівець спроби співробітників ТЦК проводити вуличні рейди. З іншого боку, заперечувати факт отримання повістки вже буде досить важко.

Думки щодо цього висловив й Арахамія

За словами глави фракції "Слуга народу", певний примус щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, потрібний і його буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.

Водночас він запевнив, що точно не буде арештів рахунків ухилянтів.

Зокрема, відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту про мобілізацію, підтриманого нардепами у першому читанні, є абсолютно неприйнятними для провладної фракції, Арахамія сказав, що таких багато.

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