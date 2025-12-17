"Сам ухвалив рішення": експрем'єр Єхануров емоційно розповів про сина на фронті

Експрем'єр-міністр України у 2005−2006 роках, ексміністр оборони Юрій Єхануров розповів про свого сина. Зараз він захищає країну на фронті.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

Що Єхануров каже про свого сина?

Журналістка Радіо Свободи запитала Єханурова, де зараз перебуває його єдиний син. Той відповів: "На фронті". При цьому чоловік ледь стримував емоції. Він додав, що переживає за Дмитра.

Експрем'єр України розчулився, коли розповідав про сина: дивіться відео Радіо Свободи

Він сам ухвалив рішення. Абсолютно ніхто не штовхав його. Сам пішов. Ввечері сказав, що написав заяву та зараз визначається, в які війська потрапить,

– розповів Єхануров.

Він пояснив, що Дмитро отримав звання капітана (до цього був лейтенантом) і "займається РЕБами в Мадяра". Раніше Дмитро, зі слів батька, працював заступником керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

Які останні новини про війну з Росією?