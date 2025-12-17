Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

Що Єхануров каже про свого сина?

Журналістка Радіо Свободи запитала Єханурова, де зараз перебуває його єдиний син. Той відповів: "На фронті". При цьому чоловік ледь стримував емоції. Він додав, що переживає за Дмитра.

Експрем'єр України розчулився, коли розповідав про сина: дивіться відео Радіо Свободи

Він сам ухвалив рішення. Абсолютно ніхто не штовхав його. Сам пішов. Ввечері сказав, що написав заяву та зараз визначається, в які війська потрапить,

– розповів Єхануров.

Він пояснив, що Дмитро отримав звання капітана (до цього був лейтенантом) і "займається РЕБами в Мадяра". Раніше Дмитро, зі слів батька, працював заступником керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

