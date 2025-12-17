Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".
Що Єхануров каже про свого сина?
Журналістка Радіо Свободи запитала Єханурова, де зараз перебуває його єдиний син. Той відповів: "На фронті". При цьому чоловік ледь стримував емоції. Він додав, що переживає за Дмитра.

Він сам ухвалив рішення. Абсолютно ніхто не штовхав його. Сам пішов. Ввечері сказав, що написав заяву та зараз визначається, в які війська потрапить,
– розповів Єхануров.
Він пояснив, що Дмитро отримав звання капітана (до цього був лейтенантом) і "займається РЕБами в Мадяра". Раніше Дмитро, зі слів батька, працював заступником керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.
Які останні новини про війну з Росією?
Президент України заявив, що Росія готує наступний рік як рік війни, і закликав партнерів реагувати на справжні наміри Москви.
Крім того, бійчиня 505 батальйону морської піхоти, бельгійка з українським корінням Анна Зубко розповіла 24 Каналу, що зараз дуже важко, адже в Україні існують два світи. Світ людей і політики, уряду та всього іншого, де є корупція.
Вона каже, що зараз лікарні в містах України переповнені військовими з ампутаціями кінцівок через міни й дрони. Це вже зовсім інший рівень втрат.