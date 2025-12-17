Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

Что Ехануров говорит о своем сыне?

Журналистка Радио Свободы спросила Еханурова, где сейчас находится его единственный сын. Тот ответил: "На фронте". При этом мужчина едва сдерживал эмоции. Он добавил, что переживает за Дмитрия.

Экс-премьер Украины растрогался, когда рассказывал о сыне: смотрите видео Радио Свободы

Он сам принял решение. Абсолютно никто не толкал его. Сам ушел. Вечером сказал, что написал заявление и сейчас определяется, в какие войска попадет,

– рассказал Ехануров.

Он пояснил, что Дмитрий получил звание капитана (до этого был лейтенантом) и "занимается РЭБами в Мадьяре". Ранее Дмитрий, со слов отца, работал заместителем руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

