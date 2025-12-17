"Сам принял решение": экс-премьер Ехануров эмоционально рассказал о сыне на фронте
- Экс-премьер Юрий Ехануров рассказал, что его сын Дмитрий самостоятельно решил пойти на фронт защищать Украину.
- Дмитрий получил звание капитана и занимается РЭБами, ранее был заместителем руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Экс-премьер-министр Украины в 2005-2006 годах, экс-министр обороны Юрий Ехануров рассказал о своем сыне. Сейчас он защищает страну на фронте.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью "Радио Свобода".
Что Ехануров говорит о своем сыне?
Журналистка Радио Свободы спросила Еханурова, где сейчас находится его единственный сын. Тот ответил: "На фронте". При этом мужчина едва сдерживал эмоции. Он добавил, что переживает за Дмитрия.
Экс-премьер Украины растрогался, когда рассказывал о сыне: смотрите видео Радио Свободы
Он сам принял решение. Абсолютно никто не толкал его. Сам ушел. Вечером сказал, что написал заявление и сейчас определяется, в какие войска попадет,
– рассказал Ехануров.
Он пояснил, что Дмитрий получил звание капитана (до этого был лейтенантом) и "занимается РЭБами в Мадьяре". Ранее Дмитрий, со слов отца, работал заместителем руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Какие последние новости о войне с Россией?
Президент Украины заявил, что Россия готовит следующий год как год войны, и призвал партнеров реагировать на истинные намерения Москвы.
Кроме того, бойчиня 505 батальона морской пехоты, бельгийка с украинскими корнями Анна Зубко рассказала 24 Каналу, что сейчас очень трудно, ведь в Украине существуют два мира. Мир людей и политики, правительства и всего остального, где есть коррупция.
Она говорит, что сейчас больницы в городах Украины переполнены военными с ампутациями конечностей из-за мин и дронов. Это уже совсем другой уровень потерь.