Укр Рус
24 Канал Новости Украины "Сам принял решение": экс-премьер Ехануров эмоционально рассказал о сыне на фронте
17 декабря, 22:56
2

"Сам принял решение": экс-премьер Ехануров эмоционально рассказал о сыне на фронте

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • Экс-премьер Юрий Ехануров рассказал, что его сын Дмитрий самостоятельно решил пойти на фронт защищать Украину.
  • Дмитрий получил звание капитана и занимается РЭБами, ранее был заместителем руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Экс-премьер-министр Украины в 2005-2006 годах, экс-министр обороны Юрий Ехануров рассказал о своем сыне. Сейчас он защищает страну на фронте.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью "Радио Свобода".

Смотрите также Уникальная операция в Купянске, критическая ситуация в районе Покровска: как изменилась линия фронта за неделю

Что Ехануров говорит о своем сыне?

Журналистка Радио Свободы спросила Еханурова, где сейчас находится его единственный сын. Тот ответил: "На фронте". При этом мужчина едва сдерживал эмоции. Он добавил, что переживает за Дмитрия.

Экс-премьер Украины растрогался, когда рассказывал о сыне: смотрите видео Радио Свободы

 

Он сам принял решение. Абсолютно никто не толкал его. Сам ушел. Вечером сказал, что написал заявление и сейчас определяется, в какие войска попадет,
– рассказал Ехануров.

Он пояснил, что Дмитрий получил звание капитана (до этого был лейтенантом) и "занимается РЭБами в Мадьяре". Ранее Дмитрий, со слов отца, работал заместителем руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Какие последние новости о войне с Россией?

  • Президент Украины заявил, что Россия готовит следующий год как год войны, и призвал партнеров реагировать на истинные намерения Москвы.

  • Кроме того, бойчиня 505 батальона морской пехоты, бельгийка с украинскими корнями Анна Зубко рассказала 24 Каналу, что сейчас очень трудно, ведь в Украине существуют два мира. Мир людей и политики, правительства и всего остального, где есть коррупция.

  • Она говорит, что сейчас больницы в городах Украины переполнены военными с ампутациями конечностей из-за мин и дронов. Это уже совсем другой уровень потерь.