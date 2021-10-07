Єрмак обговорив з Нуланд переговори у нормандському форматі
Джерело:твітер Андрія Єрмака
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову із заступницею держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторією Нуланд. Вони обговорили низку питань.
Зокрема мовилось і про переговори у нормандському форматі. Про це Єрмак повідомив у соцмережах.
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Єрмак і Нуланд обговорили безпеку в Україні
Також обговорили безпекову ситуацію довкола України та посилення ролі США у переговорному процесі мирного врегулювання на Сході.
Провели конструктивну розмову з Вікторією Нуланд,
– написав Єрмак.
Однією з найважливіших тем стала перспектива діалогу між країнами у форматі нормандських переговорів.
Обговорення продовжуються
Ще наприкінці вересня глава ОП підтвердив, що найближчим часом продовжаться консультації щодо проведення зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".Нагадаємо! Єрмак вважає, що оскільки США є членом Організації з безпеки і співробітництва в Європі, то вони мають право увійти до цього нормандського формату.
До речі, Єрмак відзначив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутись ще до завершення каденції німецької канцлерки Ангели Меркель. Не проти цього і Кремль.
Також, на його думку, саме США можуть допомогти закінчити війну Росії з Україною.
Зустріч в нормандському форматі: коротко
- Остання зустріч в цьому форматі з Володимиром Зеленським відбулась у грудні 2019 року.
- На початку вересня Франція і Німеччина запропонували організувати цю зустріч на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але Росію це не задовольнило.
- Президент України хоче, аби нормандський саміт відбувся, але потрібні конкретні результати зустрічі.
- Раніше Нуланд заявляла, що США готові брати участь у цьому форматі.
Повний текст публікації Єрмака у твітері:
Провів конструктивну розмову з @UnderSecStateP
Обговорили безпекову ситуацію навколо UA, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі US у переговорному процесі з мирного врегулювання на Сході України.