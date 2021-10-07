Єрмак обговорив з Нуланд переговори у нормандському форматі

7 жовтня 2021 , 22:59
Читать новость на русском

Джерело:

твітер Андрія Єрмака

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову із заступницею держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторією Нуланд. Вони обговорили низку питань.

Зокрема мовилось і про переговори у нормандському форматі. Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

Зверніть увагу Росія не піде на це, – представник ТКГ про новий нормандський саміт

Єрмак і Нуланд обговорили безпеку в Україні

Також обговорили безпекову ситуацію довкола України та посилення ролі США у переговорному процесі мирного врегулювання на Сході.

Провели конструктивну розмову з Вікторією Нуланд,
– написав Єрмак.

Однією з найважливіших тем стала перспектива діалогу між країнами у форматі нормандських переговорів. 

Обговорення продовжуються

Ще наприкінці вересня глава ОП підтвердив, що найближчим часом продовжаться консультації щодо проведення зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".

Нагадаємо! Єрмак вважає, що оскільки США є членом Організації з безпеки і співробітництва в Європі, то вони мають право увійти до цього нормандського формату.

До речі, Єрмак відзначив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутись ще до завершення каденції німецької канцлерки Ангели Меркель. Не проти цього і Кремль.

Також, на його думку, саме США можуть допомогти закінчити війну Росії з Україною.

Зустріч в нормандському форматі: коротко

  • Остання зустріч в цьому форматі з Володимиром Зеленським відбулась у грудні 2019 року.
  • На початку вересня Франція і Німеччина запропонували організувати цю зустріч на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але Росію це не задовольнило.
  • Президент України хоче, аби нормандський саміт відбувся, але потрібні конкретні результати зустрічі.
  • Раніше Нуланд заявляла, що США готові брати участь у цьому форматі.

Повний текст публікації Єрмака у твітері

Провів конструктивну розмову з @UnderSecStateP

Обговорили безпекову ситуацію навколо UA, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі US у переговорному процесі з мирного врегулювання на Сході України.

Автор: Анастасія Мигидюк