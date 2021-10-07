Єрмак обговорив з Нуланд переговори у нормандському форматі

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову із заступницею держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторією Нуланд. Вони обговорили низку питань.

Зокрема мовилось і про переговори у нормандському форматі. Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

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Єрмак і Нуланд обговорили безпеку в Україні

Також обговорили безпекову ситуацію довкола України та посилення ролі США у переговорному процесі мирного врегулювання на Сході.

Провели конструктивну розмову з Вікторією Нуланд,

– написав Єрмак.

Однією з найважливіших тем стала перспектива діалогу між країнами у форматі нормандських переговорів.

Обговорення продовжуються

Ще наприкінці вересня глава ОП підтвердив, що найближчим часом продовжаться консультації щодо проведення зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".

Єрмак вважає , що оскільки США є членом Організації з безпеки і співробітництва в Європі, то вони мають право увійти до цього нормандського формату.

До речі, Єрмак відзначив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутись ще до завершення каденції німецької канцлерки Ангели Меркель. Не проти цього і Кремль.

Також, на його думку, саме США можуть допомогти закінчити війну Росії з Україною.

Зустріч в нормандському форматі: коротко

Остання зустріч в цьому форматі з Володимиром Зеленським відбулась у грудні 2019 року.

На початку вересня Франція і Німеччина запропонували організувати цю зустріч на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але Росію це не задовольнило.

Президент України хоче, аби нормандський саміт відбувся, але потрібні конкретні результати зустрічі.

Раніше Нуланд заявляла, що США готові брати участь у цьому форматі.

Повний текст публікації Єрмака у твітері:

Провів конструктивну розмову з @UnderSecStateP

Обговорили безпекову ситуацію навколо UA, перспективи діалогу у форматі N4, важливість посилення ролі US у переговорному процесі з мирного врегулювання на Сході України.