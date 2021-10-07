Ермак обсудил с Нуланд переговоры в нормандском формате

7 октября 2021 , 23:05
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Источник:

твиттер Андрея Ермака

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки Викторией Нуланд. Они обсудили ряд вопросов.

В частности говорилось и о переговорах в нормандском формате. Об этом Ермак сообщил в соцсетях.

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Ермак и Нуланд обсудили безопасность в Украине

Также обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины и усиление роли США в переговорном процессе мирного урегулирования на Востоке.

Провели конструктивный разговор с Викторией Нуланд,
– написал Ермак.

Одной из важнейших тем стала перспектива диалога между странами в формате нормандских переговоров.

Обсуждения продолжаются

Еще в конце сентября глава ОП подтвердил, что в ближайшее время продолжатся консультации о проведении встречи лидеров государств "нормандской четверки".

Напомним! Ермак считает, что поскольку США является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то они имеют право войти в этот нормандский формат.

Кстати, Ермак отметил, что встреча "нормандской четверки" может состояться еще до завершения каденции немецкого канцлера Ангелы Меркель. Не против этого и Кремль.

Также, по его мнению, именно США могут помочь закончить войну России с Украиной.

Встреча в нормандском формате: коротко

  • Последняя встреча в этом формате с Владимиром Зеленским состоялась в декабре 2019 года.
  • В начале сентября Франция и Германия предложили организовать эту встречу на полях Генассамблеи ООН. Но Россию это не удовлетворило.
  • Президент Украины хочет, чтобы нормандский саммит состоялся, но нужны конкретные результаты встречи.
  • Ранее Нуланд заявляла, что США готовы участвовать в этом формате.

Полный текст публикации Ермака в твиттере:

Провел конструктивный разговор с @UnderSecStateP

Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг UA, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли US в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины. 

Автор: Анастасія Мигидюк