Ермак обсудил с Нуланд переговоры в нормандском формате

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки Викторией Нуланд. Они обсудили ряд вопросов.

В частности говорилось и о переговорах в нормандском формате. Об этом Ермак сообщил в соцсетях.

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Ермак и Нуланд обсудили безопасность в Украине

Также обсудили ситуацию по безопасности вокруг Украины и усиление роли США в переговорном процессе мирного урегулирования на Востоке.

Провели конструктивный разговор с Викторией Нуланд,

– написал Ермак.

Одной из важнейших тем стала перспектива диалога между странами в формате нормандских переговоров.

Обсуждения продолжаются

Еще в конце сентября глава ОП подтвердил, что в ближайшее время продолжатся консультации о проведении встречи лидеров государств "нормандской четверки".

Ермак считает , что поскольку США является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то они имеют право войти в этот нормандский формат.

Кстати, Ермак отметил, что встреча "нормандской четверки" может состояться еще до завершения каденции немецкого канцлера Ангелы Меркель. Не против этого и Кремль.

Также, по его мнению, именно США могут помочь закончить войну России с Украиной.

Встреча в нормандском формате: коротко

Последняя встреча в этом формате с Владимиром Зеленским состоялась в декабре 2019 года.

В начале сентября Франция и Германия предложили организовать эту встречу на полях Генассамблеи ООН. Но Россию это не удовлетворило.

Президент Украины хочет, чтобы нормандский саммит состоялся, но нужны конкретные результаты встречи.

Ранее Нуланд заявляла, что США готовы участвовать в этом формате.

Полный текст публикации Ермака в твиттере:

Провел конструктивный разговор с @UnderSecStateP

Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг UA, перспективы диалога в формате N4, важность усиления роли US в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины.