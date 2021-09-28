Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що підготовка до саміту йде, однак "похвалитися особливими результатами" поки не можуть.

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Росія про готовність до зустрічі "нормандської четвірки"

Але провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений. Тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей,

– наголосив Пєсков.

За словами речника Путіна, Росія була б не проти саміту "нормандської четвірки" за участю Меркель ще як канцлерки Німеччини. Однак Пєсков побідкався, що побажання провести такі переговори висловлювали всі сторони, "окрім української".

Додамо, що така інформація не відповідає дійсності. Адже Київ неодноразово наголошував на необхідності такої зустрічі.

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