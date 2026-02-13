Єрмак зголосився приєднатися до адвокатської команди й оскаржувати дискваліфікацію Гераскевича
- Андрій Єрмак приєднався до адвокатської команди для оскарження дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор-2026.
- Щодо цього висловилися ветеран та адвокат Масі Найєм, а також нардеп Ярослав Железняк.
Ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак погодився приєднатися до команди адвокатів, які оскаржуватимуть рішення стосовно дискваліцікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор-2026.
Відповідну заяву в етері "Еспресо" зробив ветеран та засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм. Саме він перед цим виступив із закликом до юристів "кооперуватися" для такого завдання.
Як Найєм висловився про участь Єрмака в оскарженні рішення МОК?
Спочатку Найєм у розмові лише побіжно згадав про "одного новоспеченого адвоката", який нещодавно відновив своє свідоцтво. Ім'я цієї людини він називати відмовився, пояснивши, що той сам вирішить, коли і чи захоче оголосити про це публічно.
Лише після прямого уточнювального запитання, чи йдеться саме про Андрія Єрмака, Найєм підтвердив, що це саме він.
Він сказав, що в нього є експертиза. Можливо, вона і є – я насправді не слідкував за його адвокатською діяльністю,
– додав Масі Найєм.
Окремо варто згадати, що після дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор через скандал із "шоломом пам'яті" саме Мустафа Найєм публічно запропонував Владиславу співпрацю для спільного оскарження рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні.
Пізніше нардеп Ярослав Железняк, який особисто поспілкувався з Найємом, уточнив, що Єрмак дійсно запропонував йому свою допомогу. Водночас нардеп висловив сумніви щодо того, чи дійсно Масі Найєм співпрацюватиме з ексголовою ОП після попередніх скандалів.
Найєм не казав, що Владислав погодив Андрія Єрмака своїм адвокатом,
– додав Железняк.
Зазначимо, що після відставки у листопаді 2025 Єрмак заявляв про намір піти на фронт, однак цього так і не сталося. Уже в січні 2026 року стало відомо, що він відновив право на адвокатську діяльність.
Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець в інтерв'ю 24 Каналу зазначила, що таке швидке повернення до адвокатської практики може бути спробою забезпечити собі додатковий захист у разі можливих майбутніх юридичних переслідувань чи кримінальних справ.
Як увесь світ, а також сам Гераскевич відреагували на рішення про дискваліфікацію українця?
Міжнародний олімпійський комітет відсторонив спортсмена від змагань буквально за лічені хвилини до першого заїзду через відмову зняти "шолом пам'яті" – шолом із зображеннями понад 20 українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Це стало знаком вшанування загиблих, але МОК трактував його як порушення правил щодо самовираження атлетів.
Гераскевич публічно вказав на подвійні стандарти МОК, адже на Іграх фіксувалися численні випадки використання російських прапорів (на трибунах, на шоломі італійського сноубордиста Роланда Фішналлера тощо), але жодних санкцій за це не застосовували.
Він висловив президенту МОК Кірсті Ковентрі занепокоєння щодо такої вибірковості в застосуванні правил, яка, на його думку, грає на руку російській пропаганді.
Рішення МОК викликало хвилю підтримки Гераскевича як серед українських, так і серед іноземних спортсменів, тренерів, політиків та громадськості. Багато хто засудив організацію за несправедливість і цинізм. Сам скелетоніст планує оскаржувати дискваліфікацію в Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні.