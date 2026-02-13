Єрмак зголосився приєднатися до адвокатської команди й оскаржувати дискваліфікацію Гераскевича

Ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак погодився приєднатися до команди адвокатів, які оскаржуватимуть рішення стосовно дискваліцікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор-2026.

Відповідну заяву в етері "Еспресо" зробив ветеран та засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм. Саме він перед цим виступив із закликом до юристів "кооперуватися" для такого завдання.

Як Найєм висловився про участь Єрмака в оскарженні рішення МОК?

Спочатку Найєм у розмові лише побіжно згадав про "одного новоспеченого адвоката", який нещодавно відновив своє свідоцтво. Ім'я цієї людини він називати відмовився, пояснивши, що той сам вирішить, коли і чи захоче оголосити про це публічно.

Лише після прямого уточнювального запитання, чи йдеться саме про Андрія Єрмака, Найєм підтвердив, що це саме він.

Він сказав, що в нього є експертиза. Можливо, вона і є – я насправді не слідкував за його адвокатською діяльністю,

– додав Масі Найєм.

Окремо варто згадати, що після дискваліфікації українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор через скандал із "шоломом пам'яті" саме Мустафа Найєм публічно запропонував Владиславу співпрацю для спільного оскарження рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні.

Пізніше нардеп Ярослав Железняк, який особисто поспілкувався з Найємом, уточнив, що Єрмак дійсно запропонував йому свою допомогу. Водночас нардеп висловив сумніви щодо того, чи дійсно Масі Найєм співпрацюватиме з ексголовою ОП після попередніх скандалів.

Найєм не казав, що Владислав погодив Андрія Єрмака своїм адвокатом,

– додав Железняк.

Зазначимо, що після відставки у листопаді 2025 Єрмак заявляв про намір піти на фронт, однак цього так і не сталося. Уже в січні 2026 року стало відомо, що він відновив право на адвокатську діяльність.

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець в інтерв'ю 24 Каналу зазначила, що таке швидке повернення до адвокатської практики може бути спробою забезпечити собі додатковий захист у разі можливих майбутніх юридичних переслідувань чи кримінальних справ.

