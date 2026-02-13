Про це заявив колишній виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України, спортивний юрист Євген Пронін у коментарі Tribuna.com.

До теми Ціна української гідності: у центрі Львова вивісили банер на підтримку Гераскевича

Що сказав Пронін про інформацію щодо Андрія Єрмака?

На запитання, чи відповідає дійсності інформація про долучення до юридичної команди Андрія Єрмака, Пронін відповів, що "також бачив це в новинах". Проте сам факт долучення Єрмака до процесу – не підтвердив.

Можливо, мається на увазі, що він (Андрій Єрмак – 24 Канал) хоче піти в великий процес в CAS, коли він в майбутньому буде, але в цьому процесі лише я адвокат, і мені допомагає тільки моя команда,

– сказав Євген Пронін.

Чи задовольнив суд позов Гераскевича щодо дискваліфікації з Олімпіади?

Суспільне зазначило, що Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету. Рішення суд ухвалив о 17:15 за місцевим часом.

Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК,

– повідомив генеральний секретар CAS Меттью Рід.

Спортивний юрист Євген Пронін, своєю чергою, додав, що суд став на сторону МОК та підтвердив рішення, за яким спортсмен може бути усунений від Олімпійських ігор без фактичного порушення, без технічної чи безпекової загрози та ще до виходу на старт.

"Ця справа була значно ширшою за індивідуальний спір. Вона стосувалася свободи вираження спортсменів, меж дискреції спортивних органів і самого розуміння олімпійських цінностей", – заявив юрист.

Звідки з'явилася інформація про долученість Єрмака до справи Гераскевича?