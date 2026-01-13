Гідне керівництво, – громадська діячка назвала сильні сторони нового керівника СБУ

Рада проголосувала за звільнення Василя Малюка з посади очільника СБУ. Під його керівництвом Служба безпеки України втілила операції, які нині вивчаються спецслужбами світу, зокрема "Павутина".

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосила керівниця Центру підтримки аеророзвідки, волонтерка та громадська діячка Марія Берлінська, коментуючи відставку Малюка. З її слів, те, що він продовжить працювати у складі цієї структури – позитивна новина.

Громадська діячка пригадує, що особисто зустрічалась з Василем Малюком на робочих зібраннях. Каже, що в неї залишились гарні враження від нього, як від професіонала і людини, яка дійсно розуміє вислів "служити народу України" й втілювала його.

"Ми говоримо про управлінця спецслужб, до якого з радістю приїхали б вчитися з "Моссаду", "Мі-6" та інших, бо, наприклад, операція "Павутина" – безпрецедентна. СБУ провела десятки подібних, частина з них невідома, була здійснена таємно", – озвучила Берлінська.

Сьогодні очолювати СБУ замість Малюка прийшов Євген Хмара. Він був керівником спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України й 5 січня призначений тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ.

Зі слів громадської діячки, його вона знає теж як фахівця високого рівня і зауважила на тому, що він вибудував ефективну команду в різних напрямках. Берлінська пригадала, що після зустрічі з ним та його підлеглими одразу від слів він перейшов до дій, робота почалася оперативно і була скоординована.

З того, що і як робить Євген Хмара, як він ставиться до своїх людей, наскільки якісно намагається організувати роботу і в нього це виходить, то можу сказати, що СБУ отримала гідне керівництво,

– вважає Берлінська.

З її слів, якби Малюка замінили на когось іншого, умовного Кузьмука, ексміністра оборони України, то це була б справжня трагедія. Громадська діячка підкреслила, що Малюка і Хмару пам'ятає як людей, які тісно співпрацювали, тому вона впевнена, що їхня робота в межах СБУ продовжиться на краще.

Берлінська зазначила, що позицію Малюка стосовно його звільнення з посади керівника СБУ вона не знає, як і того, як він бачить свою подальшу роботу в складі Служби безпеки. Однак вкотре наголосила, що він професіонал, як і Євген Хмара, тому переконана, що вони гідно працюватимуть на благо України, але тепер в різних ролях.

Вони вміють показувати результат для країни, я їм в цьому щиро бажаю успіху,

– озвучила керівниця Центру підтримки аеророзвідки.

Як перестановки в СБУ коментують експерти?