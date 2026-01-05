Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, яких досягнень можна чекати від Євгена Хмари на посаді голови СБУ. Також ексголова відомства Василь Малюк повідомив, що залишається у системі СБУ та продовжить працювати щодо здійснення асиметричних спецоперацій із завдання максимальної шкоди противнику.

Якого рівня спецоперації проводять українські спецслужби?

Кузан наголосив, що генерал-майор Євген Хмара за часів головування в СБУ Василя Малюка мав повну підтримку з боку керівництва. Тому, імовірно, матимемо справу із продовженням напрямку яскравих уражень російських об'єктів у більш масовому варіанті.

"Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (неофіційна назва – "Альфа" – 24 Канал) – це одна із найкращих, найрезультативніших структур, не лише у спецслужбах, але й загалом у Силах оборони", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Генерал-майор Євген Хмара, що виконуватиме обов'язки глави СБУ, у 2022 році очолював одну із найрезонансніших спеціальних операцій цієї війни – визволення острова Зміїний від росіян. Відомо, що підготовка до операції передбачала "збір розвідданих, створення макета острова, індивідуальні тренування та похвилинне планування дій кожного бійця".

Загалом ті спеціальні операції, які проводить Служба безпеки України, на сьогодні відповідають світовому класу. Дуже часто орієнтуємося, за словами голови Українського центру безпеки та співпраці, на Моссад, ЦРУ, МІ-6. Однак за останні роки настільки виросла українська спецслужба, що її операції нічим не поступаються кращим операціям світових спецслужб провідних країн.

Генерал-майор Хмара очолював найрезультативнішу структуру у складі Служби безпеки України. І цей успіх має бути масштабований на усю Службу,

– наголосив Сергій Кузан.

Зараз, за його словами, потрібно слідкувати за тим, які у Хмари будуть нові або залишаться старі заступники. Тоді буде зрозуміло, по яких напрямкам очікуються зміни у Службі безпеки України.

