Українців у мережі налякали забрудненням повітря: пояснення фахівців, що відбувається

У понеділок, 19 січня, моніторинговий сервіс поширив інформацію про високий рівень забруднення повітря у столиці та кількох західних областях України. Втім, в екологічному департаменті Львівської ОДА спростували цю інформацію.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

Дивіться також У Києві погіршилася якість повітря після ворожої атаки

Чи дійсно у західних областях зафіксовано забруднення повітря?

За даними екологічного департаменту, стан повітря у західних регіонах України наразі перебуває в межах норми.

За словами представників відомства, деякі пости громадського моніторингу могли тимчасово показувати завищені значення через погодні умови, зокрема сніг та туман.

Наші достовірні стаціонарні джерела показують, що перевищень забруднення повітря немає,

– зазначили в департаменті.

Екологи пояснили, що різниця у показниках може виникати через розташування громадських постів вимірювання забруднення. Деякі можуть бути розташовані низько та у місцях із високою концентрацією вихлопних газів.

Де раніше фіксували забруднення повітря?