В Украине якобы зафиксированы точечные загрязнения воздуха: объяснение специалистов
19 января, 12:54
Обновлено - 12:59, 19 января

Украинцев в сети испугали загрязнением воздуха: объяснение происходящего от специалистов

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Экологический департамент Львовской ОГА опроверг информацию о высоком уровне загрязнения воздуха в западных областях Украины, отметив, что показатели в пределах нормы.
  • Представители ведомства объяснили, что завышенные значения могли быть вызваны погодными условиями и расположением мониторинговых постов.

В понедельник, 19 января, мониторинговый сервис распространил информацию о высоком уровне загрязнения воздуха в столице и нескольких западных областях Украины. Впрочем, в экологическом департаменте Львовской ОГА опровергли эту информацию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА.

Действительно ли в западных областях зафиксировано загрязнение воздуха?

По данным экологического департамента, состояние воздуха в западных регионах Украины сейчас находится в пределах нормы.

По словам представителей ведомства, некоторые посты общественного мониторинга могли временно показывать завышенные значения из-за погодных условий, в частности снег и туман.

Наши достоверные стационарные источники показывают, что превышений загрязнения воздуха нет,
– отметили в департаменте.

Экологи объяснили, что разница в показателях может возникать из-за расположения общественных постов измерения загрязнения. Некоторые могут быть расположены низко и в местах с высокой концентрацией выхлопных газов.

Где раньше фиксировали загрязнение воздуха?

  • Похожая ситуация ранее наблюдалась и в Киеве после российской атаки. По данным КГГА, уровень загрязнения воздуха был низким, хотя жители столицы чувствовали запах дыма и наблюдали туманность. Тогда же отмечалось, что станции мониторинга показали меньшее загрязнение, чем чувствовали люди.

  • После атаки России на промышленный объект в Сумах 13 ноября, зафиксировано превышение диоксида азота в 1,6 раза.