"Хто заплатить більше": у ГУР відповіли, чи оголосить Росія загальну мобілізацію

Країна-агресорка наразі зазнає разючих втрат у війні проти України, щодня там недораховуються близько тисячі солдатів. Втім, ворожа армія продовжує поповнюватися за рахунок контрактників.

Відповідну заяву в інтерв'ю Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зробив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Чи буде загальна мобілізація в Росії?

Як пояснив Черняк, російська влада "активно" стимулює підписання контрактів на службу у війську фінансовими виплатами. Грошові винагороди різняться залежно від регіонів, подекуди місцева влада навіть конкурує між собою.

"Губернатори якихось певних регіонів, один перед одним хваляться, хто може заплатити більше, хто може дати більше призовнику", – зазначив представник ГУР.

До речі, родичі загиблих російських військових скаржаться на затримки компенсацій, оформлення документів і часте внесення солдатів у списки зниклих або дезертирів.

Попри те, що втрати окупантів щомісячно складають близько 30 – 40 тисяч військових, що приблизно дорівнює кількості новобранців, загальної мобілізації в країні поки що не планується.

За даними Головного управління розвідки, підготовки до справжньої мобілізації ми поки що не бачимо,

– підкреслив Черняк.

Він додав, що втрати окупантів наразі приблизно врівноважуються тими силами, які вдається набирати до армії, тож такий баланс дозволяє Росії продовжувати війну без необхідності запровадження загальної мобілізації.

Разом з тим, за словами представника ГУР, зробити якихось стратегічних проривів противник не може. У розвідці зазначають, що найближчим часом не бачать факторів, які могли б призвести до скорочення мобілізаційного потенціалу Росії.

Як стверджує Черняк, немає підстав очікувати, що потік людей до російської армії зменшиться. Влада країни-агресорки, з огляду на свою політику та підходи, й надалі створюватиме умови, за яких громадяни фактично не матимуть альтернативи, окрім як укладати військові контракти.

