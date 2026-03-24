"Кто заплатит больше": в ГУР ответили, объявит ли Россия всеобщую мобилизацию

Страна-агрессор сейчас несет поразительные потери в войне против Украины, ежедневно там недосчитываются около тысячи солдат. Впрочем, вражеская армия продолжает пополняться за счет контрактников.

Соответствующее заявление в интервью Донбасс Реалии (проект Радио Свобода) сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Будет ли всеобщая мобилизация в России?

Как объяснил Черняк, российские власти "активно" стимулируют подписание контрактов на службу в армии финансовыми выплатами. Денежные вознаграждения различаются в зависимости от регионов, кое-где местные власти даже конкурируют между собой.

"Губернаторы каких-то определенных регионов, друг перед другом хвастаются, кто может заплатить больше, кто может дать больше призывнику", – отметил представитель ГУР.

Кстати, родственники погибших российских военных жалуются на задержки компенсаций, оформление документов и частое внесение солдат в списки пропавших или дезертиров.

Несмотря на то, что потери оккупантов ежемесячно составляют около 30 – 40 тысяч военных, что примерно равно количеству новобранцев, общей мобилизации в стране пока не планируется.

По данным Главного управления разведки, подготовки к настоящей мобилизации мы пока не видим,

– подчеркнул Черняк.

Он добавил, что потери оккупантов пока примерно уравновешиваются теми силами, которые удается набирать в армию, поэтому такой баланс позволяет России продолжать войну без необходимости введения всеобщей мобилизации.

Вместе с тем, по словам представителя ГУР, сделать каких-то стратегических прорывов противник не может. В разведке отмечают, что в ближайшее время не видят факторов, которые могли бы привести к сокращению мобилизационного потенциала России.

Как утверждает Черняк, нет оснований ожидать, что поток людей в российскую армию уменьшится. Власти страны-агрессора, учитывая свою политику и подходы, и в дальнейшем будут создавать условия, при которых граждане фактически не будут иметь альтернативы, кроме как заключать военные контракты.

