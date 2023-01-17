Оголошення про мобілізацію на під'їздах у Києві: кого вони стосуються та що значать

Воєнний стан та загальна мобілізація громадян країни тривають. Чоловіки, які отримали повістки, мають з'явитися у зазначений час до центру комплектування.

Кияни, що живуть у Голосіївському районі міста, нещодавно почали знаходити у під'їздах оголошення про те, що військовозобов'язані чоловіки мають прийти у військкомати до 31 січня. Що це означає та кого стосуються такі повідомлення – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У КМВА пояснили, кого стосуються оголошення у під'їздах

У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що означають оголошення, які з'являються у під'їздах містян. За словами пресслужби, панікувати не варто – територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) просто роблять свою роботу.

Вони інформують населення про те, що мобілізаційний процес в країні досі триває. А повідомлення служать нагадуванням для тих, кому вже вручили повістки, що їм треба з’явитися до військкомату.

На під'їздах киян почали з'являтися оголошення щодо мобілізації / Фото з соцмереж

Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства і компетенції ТЦКСП,

– зазначили в КМВА.

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