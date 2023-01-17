Объявления о мобилизации на подъездах в Киеве: кого они касаются и что значат
Источник:"ТСН"
Военное положение и всеобщая мобилизация граждан страны продолжаются. Получившие повестки мужчины должны явиться в указанное время в центр комплектования.
Киевляне, которые живут в Голосеевском районе, недавно начали находить в подъездах объявления о том, что военнообязанные мужчины должны прийти в военкоматы до 31 января. Что это означает и кого касаются такие сообщения – читайте в материале 24 Канала.
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В КМВА объяснили, кого касаются объявления в подъездах
В Киевской городской военной администрации рассказали, что означают объявления, которые появляются в подъездах горожан. По словам пресс-службы, паниковать не стоит – территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) просто делают свою работу.
Они информируют население о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается. А сообщения служат напоминанием для тех, кому уже вручили повестки, что им нужно явиться в военкомат.
Не следует принимать такие объявления в другом контексте. Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП,
– отметили в КМВА.
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Законно ли заполнять повестку сразу перед вручением
- Поскольку военное положение и мобилизация в стране продолжаются, повестки могут раздавать где угодно. Следует отметить, что повестка должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также мокрую печать.
- Более того, в документе должна быть дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться. Закон не запрещает заполнять повестки на месте, однако только в случае, если это будет делаться в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка.
- Также глава военкомата может сделать это лично. Повестки могут вручать: органы местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам; владельцы домов — лицам, которые там проживают, или должностные лица районного или городского военного комиссариата.