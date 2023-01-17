Объявления о мобилизации на подъездах в Киеве: кого они касаются и что значат

Военное положение и всеобщая мобилизация граждан страны продолжаются. Получившие повестки мужчины должны явиться в указанное время в центр комплектования.

Киевляне, которые живут в Голосеевском районе, недавно начали находить в подъездах объявления о том, что военнообязанные мужчины должны прийти в военкоматы до 31 января. Что это означает и кого касаются такие сообщения – читайте в материале 24 Канала.

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В КМВА объяснили, кого касаются объявления в подъездах

В Киевской городской военной администрации рассказали, что означают объявления, которые появляются в подъездах горожан. По словам пресс-службы, паниковать не стоит – территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) просто делают свою работу.

Они информируют население о том, что мобилизационный процесс в стране продолжается. А сообщения служат напоминанием для тех, кому уже вручили повестки, что им нужно явиться в военкомат.

На подъездах киевлян начали появляться объявления о мобилизации / Фото из соцсетей

Не следует принимать такие объявления в другом контексте. Все в пределах законодательства и компетенции ТЦКСП,

– отметили в КМВА.

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Законно ли заполнять повестку сразу перед вручением