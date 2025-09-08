Батько двох донечок: на фронті загинув військовий із Києва Юрій Саєнко
На передовій, виконуючи бойове завдання, загинув київський військовий Юрій Саєнко. Його життя трагічно обірвалося 30 серпня.
До вступу у лави ЗСУ він працював дозувальником медичних препаратів на Борщагівському фармацевтичному заводі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Оболонської РДА Кирила Фесика у телеграмі.
Що відомо про полеглого захисника?
5 вересня Оболонський район попрощався з захисником Саєнком Юрієм Володимировичем.
Юрій навчався у школі №298 до восьмого класу, а старші класи закінчив у школі №233. Після здобуття освіти працював дозувальником медичних препаратів на Борщагівському фармацевтичному заводі.
12 червня 2024 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Він служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді на посаді навідника десантно-штурмового відділення. Вже з липня брав участь у бойових діях на Донеччині, Сумщині та на прикордонних територіях із Курською областю, віддано боронячи державу та свій народ.
30 серпня він загинув, виконуючи бойове завдання в селі Садки Сумської області.
У нього залишилася дружина Ганна та 2 доньки – Валерія (10 років) та Святослава (2 роки).
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія. Вічна пам’ять та шана Герою.
