8 вересня у Білорусі добігають кінця спільні військові навчання країн ОДКБ. З 12 по 16 вересня на території країни відбудуться ще одні навчання за участі російських сил. Вони покликані перевірити можливості Білорусі та Росії щодо гарантування безпеки та відбиття можливої ​​агресії.

Наразі на території Білорусі не спостерігається формування військових угруповань, які могли б загрожувати Україні. Про це в телеефірі заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Чи є загроза з боку Білорусі?

За словами Демченка, відомо, що Росія не планує залучати великої кількості своїх військових у навчаннях на території Білорусі.

Водночас речник ДПСУ підкреслив, що загроза провокацій під час активної фази військових навчань зберігається. Прикордонники уважно відстежуватимуть ситуацію на кордоні.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?