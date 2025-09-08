8 сентября в Беларуси подходят к концу совместные военные учения стран ОДКБ. С 12 по 16 сентября на территории страны состоятся еще одни учения с участием российских сил. Они призваны проверить возможности Беларуси и России по обеспечению безопасности и отражению вероятной агрессии.

Сейчас на территории Беларуси не наблюдается формирования военных группировок, которые могли бы угрожать Украине. Об этом в телеэфире заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

Смотрите также Польша просит своих граждан немедленно покинуть Беларусь: что предшествовало

Есть ли угроза со стороны Беларуси?

По словам Демченко, известно, что Россия не планирует привлекать большого количества своих военных в учениях на территории Беларуси.

В то же время представитель ГПСУ подчеркнул, что угроза провокаций во время активной фазы военных учений сохраняется. Пограничники внимательно будут отслеживать ситуацию на границе.

Что известно об учениях "Запад-2025"?