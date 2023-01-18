Лукашенко останнім часом не дає Путіну навіть територію, – Латиніна про наступ з Білорусі

Останні місяці загроза наступу окупантів з території Білорусі підвищується. Росіяни проводять там навчання своїх мобілізованих. Зараз тривають льотно-тактичні навчання Росії та Білорусі. Все це свідчить про те, що Владімір Путін не полишає мети наступати в Україну з Півночі.

Російська журналістка, письменниця та політична оглядачка Юлія Латиніна вважає, що під час війни потрібно виходити з гіршого. Про це вона розповіла 24 Каналу. За її словами, якщо існує 5% ймовірність наступу Росії з Білорусі, то готуватись до нього, на жаль, потрібно.

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Від Путіна очікуй гіршого

Хоча, на її думку, велика кількість розмов про наступ може бути пов'язана з тим, щоб Україна готувалась до нього і тримала свої війська на кордоні з Білоруссю, у той час, як з більшою ймовірністю російські війська наступатимуть на Донбасі.

Проте сьогодні завдяки супутниковій розвідці ЗСУ знають навіть про виліт ракети у той же момент, коли вона почала рух. Тому можливість зібрати в Білорусі певну частину війська і наступати непомітно дорівнюється нулю,

– наголосила вона.

За її словами Путіну частково вдалося обдурити світ у лютому минулого року.

"Він стільки разів збирав війська і не наступав, що багато хто думав, зокрема і я, що це черговий блеф. Але зараз всі розуміють, якщо не знаєш, чого очікувати від Путіна, очікуй гіршого", – зазначила Латиніна.

Лукашенко "працює" опудалом

Вона вважає, що Александру Лукашенко вдалося не вплутався у війну з Україною в перші місяці.

Тому навряд чи він зараз полізе у той "глечик", коли там немає води і можна тільки задихнутися,

– припустила вона.

Журналістка зауважила, що Лукашенко останнім часом не тільки не надає Путіну свої війська, але й свою території для завдання ударів з неї по Україні зокрема "Іскандерами".

"Не впевнена, чи залишились у Путіна "Іскандери". Проте, С-400, якими нещодавно били по Києву, стояли у Брянській області – близько до кордону з Білоруссю. І це не просто так", – підкреслила вона.

Латиніна розповіла про той факт, що останній візит Путіна до Мінська, це щось неймовірне, бо зазвичай це очільник Білорусі приїжджає до Росії.

І "квиток" у Путіна був не дешевий, тому що кожна зустріч з Лукашенко коштує йому кілька мільярдів кредитів, які не повернуться,

– вважає вона.

Однак, за її словами, все що отримав російський диктатор від цієї зустрічі – можливість проводити навчання своєї армії на території Білорусі.

"Тепер він має "вусатого таргана", який бігає вздовж білорусько-українського кордону і весь час грізно жмуриться, щоб з українського боку трималися підрозділи ЗСУ, якщо почнеться наступ. Тому Лукашенко сьогодні "працює" опудалом для Путіна", – мовить вона.

Лукашенко мріяв стати диктатором Росії

Юлія Латиніна наголосила, що Путін і Лукашенко ненавидять одне одного, і мають на це власні причини.

"20 років взаємовідносин Лукашенко з Путіним, очільник Білорусі, як "глиста" в "кишківнику", з одного боку був абсолютно незалежний від навколишнього "кишківника" тобто Росії, а з іншого – "харчувався" всім тим, що там знаходив", – розповіла вона.

На її думку, ще за часів попереднього президента Росії Бориса Єльцина Лукашенко мав зовсім інші мрії.

Гітлер, як відомо, був австрійцем, а правителем він став в Німеччині. Лукашенко хотів бути не диктатором Білорусі, а саме Росії. У той час у нього була величезна фракція в російському парламенті. Він позиціонував себе "фюрером" порівняно з нерішучим Єльциним,

– підкреслила вона.

За її словами, ще за часів Єльцина готувалась ідея союзу між Росією і Білоруссю, і після створення нової держави, Лукашенко бажав стати її диктатором.

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Путін дуже хоче "зжерти" Білорусь

Політична оглядачка зазначила, що головна причина ненависті Путіна до Лукашенка (вона у них взаємна) у тому, що очільник Кремля планував приєднати до Росії Білорусь і сформувати нову державу і знову піти на вибори, щоб стати президентом цього новоутворення.

Це все одно, щоб Мусоліні мріяв стати главою Німеччини, а Гітлер – главою Італії. Але Лукашенко не погодився на пропозицію Путіна. Тому ці два персонажі насправді дуже ненавидять одне одного,

– вважає вона.

Латиніна підкреслила, що мрія Лукашенко стати диктатором Росії не здійснилась. А от у Путіна плани не змінились.

"Один зі сценаріїв його вторгнення в Україну полягав у тому, щоб привести "в обозі" Януковича. А потім урочисто Янукович, Лукашенко і Путін оголосили б про "відновлення", якщо не Радянського Союзу, то про об'єднання трьох територій під керівництвом, зрозуміло, "великого і могутнього" Путіна", – розповіла вона.

За її словами, як відомо, трапились певні "технічні деталі", які зробили це неможливим.

"Але у будь-якому випадку Путін дуже хоче "зжерти" Білорусь, щоб хоч щось показати російському народу і викликати якийсь ентузіазм", – резюмувала Юлія Латиніна..

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