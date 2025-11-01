"Захист" не допоміг: ГУР успішно атакувало нафтопродуктопровід у Московській області

31 жовтня ГУР провело спецоперацію на території Московської області. Був підірваний нафтопродуктопровід "Кольцевой". Це надважливий військовий об'єкт Росії.

Цей нафтопродуктопровід розташований на території Рамєнскоґо району Московської області. Він забезпечував російську окупаційну армію, передає 24 Канал із посиланням на українську розвідку.

Що відомо про ураження нафтопродуктопровода під Москвою?

Антидронова сітка та "захист" ворожого об'єкта воєнізованою охороною не допомогли – усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне, успішно і одночасно вибухнули,

– повідомили у ГУР.

Нафтопродуктопровід вивели з ладу.

Його довжина становить 400 кілометрів. Пальне для транспортування трубопроводом надходило із Рязанского, Нижегородського та Московского нафтопереробних заводів. Щорічно "Кольцевой" міг перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйона. тонн дизпалива та до 1,6 мільйона тонн бензину.

Як проходила спецоперація під Москвою: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 1 листопада мешканці підмосковного Жуковського скаржилися на вибухи та блекаут. Жуковський якраз розташований на території Раменського району.

Які наслідки останніх ударів України по Росії?