Закон потрібен нам "на вчора": запровадження деолігархізації в Україні та скандал з Разумковим

В Україні сталося одразу 3, здавалося б, непов'язані між собою резонансні події – невакцинований спікер парламенту Дмитро Разумков захворів на COVID-19 і пішов на лікарняний, заявив, що за його відставку депутатам пропонують від 50 тисяч гривень кожному та твирішив попрацювати на лікарняному дистанційно.

Під час роботи на лікарняному, Разумков розкритикував антиолігархічний законопроєкт Володимира Зеленського. Спікер Верховної Ради зазначив, що закон "не готовий до розгляду".

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Я так зрозумів, Разумков вважає, що депутати 20 вересня поспішили, коли вирішили не тягнути зі законом і спробувати ухвалити його до кінця тижня. Розберімо ці 3 події докладно, і якщо вам здається, що спікера парламенту Разумкова стало забагато у нашому з вами житті, то я цілком погоджуюся.

Разумков захворів на COVID-19

Те, що невакцинована людина може захворіти у розпал всесвітньої пандемії коронавірусної інфекції – про такі ризики усі чудово знають і їх розуміють. Мені здавалося, що не вакцинуються лише ті, хто живуть у лісі подалі від людей та яким немає від кого заразити, тож і робити щеплення немає особливої потреби.



Привілеї для вакцинованих / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Втім Дмитро Разумков живе не в лісі, а серед людей, з якими активно контактує. Ба більше, вкрай дивно, що він, мало не третя за впливовістю людина в Україні, своїм небажанням вакцинуватися може бути не надто правильним прикладом для інших.

Сподіваймося, що тепер він точно змінить свою думку й решта українців побачать, що хворобі байдуже, кого вражати. Вона однаково нещадна і до небожителів, які в маршрутках точно не їздять, і до тих, хто в тисняві комунального транспорту, як мінімум, двічі на день.

За статистикою Міністерства охорони здоров'я України, впродовж липня – вересня 2021 року до лікарень з ускладненням COVID-19 потрапляють переважно невакциновані українці. 98% із тих, кому потрібен кисневий апарат і реанімація – ті, хто щеплення собі не зробив. Відтак, лікарі надали офіційне підтвердження, що вакцина рятує від важкого перебігу хвороби.

Пану Разумкову хочу щиро побажати легкого перебігу хвороби й швидкого одужання, тим паче, що він наче непогано себе почуває. Водночас потрібно розуміти, що повторювати за ним усім не варто:

легкий перебіг хвороби буде не у всіх;

як і окрема палата у відомчій лікарні "Феофанія";

власна чергова реанімаційна бригада;

й лікування наслідків коронавірусу за бюджетні гроші.

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Підкуп народних депутатів

На погоджувальній нараді 20 вересня, яку спікер проводив онлайн, він поділився інформацією про підкуп депутатів у парламенті. Мовляв, їм пропонують від 50 до 100 тисяч гривень в обмін на голоси за "деякі відставки".

Про які саме відставки мовиться, він не конкретизував і прізвищ не називав. Водночас із контексту зрозуміло, що мовиться саме про його відставку. Відтак Разумков попросив антикорупційних правоохоронців перевірити такі його підозри.

У "Слузі народу" запевнили, що ці чутки не відповідають дійсності, оскільки жодних ознак немає – підписів за це ніхто не збирає, щоб поставити на розгляд сесійної зали, намірів таких у них теж нібито немає. Окрім цього, Разумков перебуває на лікарняному, й було б неетично й незаконно відправити його у відставку.

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Однак диму без вогню не буває, тож я не виключаю, що занадто самостійний спікер українського парламенту Банковій дійсно не потрібен. Він може навіть бути для неї небезпечним, хоча би тим, що нелояльний через власні політичні амбіції вчорашній союзник може підкласти свиню й на тлі скандалу гучно грюкнути дверима та піти у самостійне плавання.

Водночас чутки, що його хочуть прибрати, бо він нібито є загрозою для Зеленського, насамперед вигідні самому спікеру. Я б не надто здивувався, якби він зажадав сам про себе такі чутки розповсюджувати.

Із них випливає, що Разумков є самостійним політичним гравцем, фігурою співставною з президентом і що для його усунення депутатам потрібно аж по 100 тисяч гривень хабаря. Тому я б усі ці чутки ділив на 15 або взагалі наразі не звертав би на них особливої уваги.

Антиолігархічний закон

На погоджувальній нараді голосами лідерів 3 фракцій – "Слуги народу", "За майбутнє" і "Довіри" ініціювали розгляд так званого антиолігархічного закону до кінця тижня. Зробили це попри те, що спікер парламенту наголошував про неготовність законопроєкту до розгляду в сесійній залі. Зсилався на те, що немає висновків ні від українських правників, ні від Венеційської комісії.

Правок депутати до закону внесли силу-силенну, але в нас з усіма законами так відбувається. Загальну тенденцію можна описати двома прислів'ями: "Дорога ложка к обеду" і "Лучшее враг хорошего". Пробачте що російською, я недостатньо філолог, щоби швидко підшукати відповідні замінники українською.

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Тобто ті наші закони, зокрема і антиолігархічний, можна покращувати нескінченно. Там завжди є і буде що змінити для більшої ефективності та відповідності Конституції. Однак, якщо таке покращення законопроєкту може тривати місяцями або роками, а закон потрібен нам "на вчора", то краще, щоби його таки проголосували цього тижня, інакше є ризик, що його не проголосують ніколи.