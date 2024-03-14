Законопроєкт про мобілізацію: які права отримає поліція щодо військовозобов'язаних

Раніше в Україні пропонували залучити до процесу вручення повісток поліціянтів. При цьому у Нацполіції виступили проти цієї ініціативи, пояснивши, що у правоохоронців і без того достатньо роботи під час воєнного стану.

В урядовому законопроекті про мобілізацію №10449 парламентський комітет з питань нацбезпеки фіналізував низку важливих поправок. Розповідаємо, якою буде роль і повноваження правоохоронців у мобілізаційному процесі.

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Повноваження поліціянтів

Поліція не вручатиме повістки, але братиме участь у здійсненні заходів щодо повідомлення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК. Зокрема, поліцейські здійснюватимуть фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів.

Мобілізація в Україні: актуально про головне

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони на засіданні виключив з законопроєкту про мобілізацію норму про блокування рахунків ухилянтів. Те саме стосується заходів впливу щодо виїзду за кордон та водіння авто.

В оновленій версії законопроєкту 10449 про посилення мобілізації йдеться про те, щоб дозволити людям, які отримали умовний термін за правопорушення, добровільно вступати до української армії.

. На час дії воєного стану і мобілізації в країні усі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП чи поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.