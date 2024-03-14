Законопроект о мобилизации: какие права получит полиция в отношении военнообязанных

Ранее в Украине предлагали привлечь к процессу вручения повесток полицейских. При этом в Нацполиции выступили против этой инициативы, объяснив, что у правоохранителей и без того достаточно работы во время военного положения.

В правительственном законопроекте о мобилизации №10449 парламентский комитет по вопросам нацбезопасности финализировал ряд важных поправок. Рассказываем, какой будет роль и полномочия правоохранителей в мобилизационном процессе.

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Полномочия полицейских

Полиция не будет вручать повестки, но будет участвовать в осуществлении мероприятий по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК. В частности, полицейские будут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Мобилизация в Украине: актуально о главном

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны на заседании исключил из законопроекта о мобилизации норму о блокировании счетов уклонистов. То же касается мер воздействия относительно выезда за границу и вождения авто.

В обновленной версии законопроекта 10449 об усилении мобилизации говорится о том, чтобы позволить людям, которые получили условный срок за правонарушения, добровольно вступать в украинскую армию.

. На время действия военного положения и мобилизации в стране все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.