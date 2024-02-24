Через тисячі правок законопроєкт про мобілізацію може зазнати змін, – Костенко

Щодо нового законопроєкту про мобілізацію вже внесли близько 4 тисяч правок. Тоді в кінцевому варіанту закон може мати зовсім інакший вигляд.

Відповідну інформацію повідомив секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Зазначимо, що Кабмін подав свою оновлену версію законопроєкту 30 січня.

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Правки до законопроєкту

Роман Костенко розповів, що законопроєкт про мобілізацію має низку дискусійних тем, серед яких, наприклад, демобілізація. Першопочатково пропонується можливість демобілізуватися через 36 місяців служби, однак є норма, що викликає суперечки.

Там встановлено, що Ставка верховного головнокомандувача може ці терміни відстрочити. На мій погляд, передбачена в цій редакції можливість продовжити терміни служби через Ставку виглядає як заздалегідь закладений обман,

– зазначив секретар.

Окрім цього, певні питання стосуються обмежень прав за ігнорування повістки, оскільки низка пропонованих норм суперечать Конституції України. Водночас обговорення потребує і момент про впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного, а також норма про відстрочку для аспірантів на контрактній формі навчання.

Слід розуміти, що до документа вже внесли близько 4000 поправок, з якими комітет ще не мав можливості ознайомитись. Значна частина з них має сенс,

– пояснив Костенко.

Він додав, що саме тому законопроєкт зрештою може зазнати чимало змін

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