Через тисячі правок законопроєкт про мобілізацію може зазнати змін, – Костенко
Джерело:РБК-Україна
Щодо нового законопроєкту про мобілізацію вже внесли близько 4 тисяч правок. Тоді в кінцевому варіанту закон може мати зовсім інакший вигляд.
Відповідну інформацію повідомив секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Зазначимо, що Кабмін подав свою оновлену версію законопроєкту 30 січня.
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Правки до законопроєкту
Роман Костенко розповів, що законопроєкт про мобілізацію має низку дискусійних тем, серед яких, наприклад, демобілізація. Першопочатково пропонується можливість демобілізуватися через 36 місяців служби, однак є норма, що викликає суперечки.
Там встановлено, що Ставка верховного головнокомандувача може ці терміни відстрочити. На мій погляд, передбачена в цій редакції можливість продовжити терміни служби через Ставку виглядає як заздалегідь закладений обман,
– зазначив секретар.
Окрім цього, певні питання стосуються обмежень прав за ігнорування повістки, оскільки низка пропонованих норм суперечать Конституції України. Водночас обговорення потребує і момент про впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного, а також норма про відстрочку для аспірантів на контрактній формі навчання.
Слід розуміти, що до документа вже внесли близько 4000 поправок, з якими комітет ще не мав можливості ознайомитись. Значна частина з них має сенс,
– пояснив Костенко.
Він додав, що саме тому законопроєкт зрештою може зазнати чимало змін
Мобілізація: останні новини
- Щодо нового законопроєкту про мобілізацію 3776 правок подали в електронному вигляді та ще приблизно 500 правок – вручну. Наприклад, депутати хочуть збільшити термін бронювання працівників з 6 до 12 місяців, а також ввести можливість автоматичного продовження "броні".
- Також народні обранці пропонують узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання, а також хочуть дозволити громадянам знімати на відео та фотографувати дії працівників ТЦК. Окрім цього, саперів та демінерів можуть звільнити на час навчання та роботи з гуманітарного розмінування.
- Зазначимо, що 22 лютого президент вніс до Ради законопроєкт щодо демобілізації строковиків. Ідеться про 12 місяців, протягом яких строковики не можуть бути призвані. Його підтримала Верховна Рада, і тепер має підписати президент.