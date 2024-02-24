Из-за тысячи правок законопроект о мобилизации может претерпеть изменения, – Костенко

По новому законопроекту о мобилизации уже внесли около 4 тысяч правок. Тогда в конечном варианте закон может иметь совсем другой вид.

Соответствующую информацию сообщил секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Отметим, что Кабмин подал свою обновленную версию законопроекта 30 января.

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Правки к законопроекту

Роман Костенко рассказал, что законопроект о мобилизации имеет ряд дискуссионных тем, среди которых, например, демобилизация. Изначально предлагается возможность демобилизоваться через 36 месяцев службы, однако есть норма, вызывающая споры.

Там установлено, что Ставка верховного главнокомандующего может эти сроки отсрочить. На мой взгляд, предусмотренная в этой редакции возможность продлить сроки службы через Ставку выглядит как заранее заложенный обман,

– отметил секретарь.

Кроме этого, определенные вопросы касаются ограничений прав за игнорирование повестки, поскольку ряд предлагаемых норм противоречат Конституции Украины. В то же время обсуждения требует и момент о внедрении электронного кабинета военнообязанного, а также норма об отсрочке для аспирантов на контрактной форме обучения.

Следует понимать, что в документ уже внесли около 4000 поправок, с которыми комитет еще не имел возможности ознакомиться. Значительная часть из них имеет смысл,

– пояснил Костенко.

Он добавил, что именно поэтому законопроект в конце концов может претерпеть немало изменений

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