Зміни в мобілізації 2024: як вплине новий законопроєкт на призовний вік та вишкіл

Ухвалення законопроєкту №10449 може внести значні зміни у мобілізаційні процеси в Україні. Зокрема, передбачається зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Відомо, що строкову службу планують скасувати, замінивши її базовим військовим вишколом, тривалістю у 5 місяців. Після мобілізації всі призовники повинні будуть обов'язково пройти підготовку строком від 2 до 3 місяців.

Дивіться також Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

А от демобілізація фронтовиків у разі ухвалення ініціативи стане можливою після 36 місяців служби на фронті, – повідомляє 24 Канал з посиланням на текст ініціативи.

Особистий е-кабінет та виїзд за кордон

Зміни, крім того, стосуватимуться особистого е-кабінету та виїзду за кордон. Планується можливість оновлення даних онлайн в особистому кабінеті чи в ЦНАПі, а також отримання електронних повісток.

Відповідальність ухилянтів та обмеження прав

Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно буде пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку в ТЦК та СП.

Законопроєкт передбачає відповідальність ухилянтів від призову, які можуть бути обмежені у правах на виїзд за межі України та керування транспортними засобами. Також передбачається можливість накладання арешту на кошти та цінності у банках за рішенням суду.

Хто не підлягатиме мобілізації

Законопроєкт також визначає категорії осіб, які звільняються від військової служби, зокрема людей з інвалідністю всіх груп та багатодітних батьків. Також передбачається мобілізація жінок з певними спеціальностями та облік жінок на військовому обліку.

Дивіться також Чому не можна викидати повістку та яке покарання за це загрожує: у київському ТЦК дали відповідь

Контекст