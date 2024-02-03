Изменения в мобилизации 2024: как повлияет новый законопроект на призывной возраст и обучение

Принятие законопроекта №10449 может внести значительные изменения в мобилизационные процессы в Украине. В частности, предусматривается уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Известно, что строковую службу планируют отменить, заменив ее базовой военной подготовкой, продолжительностью в 5 месяцев. После мобилизации все призывники должны будут обязательно пройти подготовку сроком от 2 до 3 месяцев.

Смотрите также Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

А вот демобилизация фронтовиков в случае принятия инициативы станет возможной после 36 месяцев службы на фронте, – сообщает 24 Канал з ссылкой на текст инициативы.

Личный е-кабинет и выезд за границу

Изменения, кроме того, будут касаться личного е-кабинета и выезда за границу. Планируется возможность обновления данных онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ, а также получение электронных повесток.

Ответственность уклонистов и ограничение прав

Для выезда за границу всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо будет предъявить военный билет с отметкой о снятии с учета в ТЦК и СП.

Законопроект предусматривает ответственность уклонистов от призыва, которые могут быть ограничены в правах на выезд за пределы Украины и управления транспортными средствами. Также предусматривается возможность наложения ареста на средства и ценности в банках по решению суда.

Кто не будет подлежать мобилизации

Законопроект также определяет категории лиц, которые освобождаются от военной службы, в частности людей с инвалидностью всех групп и многодетных родителей. Также предусматривается мобилизация женщин с определенными специальностями и учет женщин на воинском учете.

Смотрите также Почему нельзя выбрасывать повестку и какое наказание за это грозит: в киевском ТЦК дали ответ

Контекст