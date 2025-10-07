Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт № 11387. Він передбачає адміністративну відповідальність для посадовців, які не з'являються на виклик до Верховної Ради без поважних причин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.

Чому Зеленський ветував законопроєкт?

Володимир Зеленський аргументував своє рішення тим, що неявка на виклик Верховної Ради "не є адміністративним порушенням".

За його словами, також є ризик надмірної влади працівників апарату Ради у визначенні "поважних причин". На додачу, в Конституції, регламенті та інших законах вже є механізми контролю Кабміну (депутатські запити, резолюції недовіри).

Ураховуючи наведене, слід констатувати, що запропоновані Законом новели не враховують, зокрема політико-правову природу відповідальності Уряду України перед Парламентом,

– зазначив Зеленський.

Цікаво! За даними руху "Чесно", у 2024 – 2025 роках Верховна Рада викликала щонайменше 21 посадовця, переважно міністрів. Однак лише половина з них з'явилася, тоді як інші проігнорували запрошення без жодних пояснень.

Серед співавторів законопроєкту, який ветував президент, – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Варто зазначити, що спочатку документ стосувався забезпечення поваги до суду, однак народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк запропонував правки щодо запровадження штрафів для міністрів. Частину цих пропозицій комітет підтримав.

Які закони нещодавно з'явилися в Україні?