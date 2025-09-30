Як по-новому купувати вживані авто?

Правила торгівлі вживаними авто спростили, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка.

Ринок вживаних авто вийшов з тіні! Успішно щойно пройшло оновлення програми для торгуючих організацій і з завтрашнього дня всі торгуючі організації зможуть викуповувати у украінців їх вживані авто, як товар, тобто без постановки на облік в ТЦК в СЦ! Дякую всім,

– повідомив Назаренко.

Мова йде про законопроєкт № 9083 про спрощення процедури торгівлі уживаними автомобілями було ухвалено Верховною Радою 17 грудня 2024 року.

У 2024 році Рада схвалила цей законопроєкт, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.

До цього часу підприємці, які продають вживані авто, повинні були реєструвати їх на себе, а не обліковувати як товар.

Новий закон має на меті скасувати цю норму для полегшення життя бізнесу. Він звільняє продавців подавати в сервісні центри МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК і СП.

Що відомо про ринок вживаних авто в Україні?