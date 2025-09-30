Як по-новому купувати вживані авто?
Правила торгівлі вживаними авто спростили, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів Олега Назаренка.
Ринок вживаних авто вийшов з тіні! Успішно щойно пройшло оновлення програми для торгуючих організацій і з завтрашнього дня всі торгуючі організації зможуть викуповувати у украінців їх вживані авто, як товар, тобто без постановки на облік в ТЦК в СЦ! Дякую всім,
– повідомив Назаренко.
Мова йде про законопроєкт № 9083 про спрощення процедури торгівлі уживаними автомобілями було ухвалено Верховною Радою 17 грудня 2024 року.
У 2024 році Рада схвалила цей законопроєкт, повідомляє 24 Канал з посиланням на картку законопроєкту.
До цього часу підприємці, які продають вживані авто, повинні були реєструвати їх на себе, а не обліковувати як товар.
Новий закон має на меті скасувати цю норму для полегшення життя бізнесу. Він звільняє продавців подавати в сервісні центри МВС документи з відміткою відповідного районного (міського) ТЦК і СП.
Що відомо про ринок вживаних авто в Україні?
У першому кварталі 2024 року найбільші показники продажу вживаних авто були у Львівській та Київській областях, а також у столиці.
У червні 2025 року стало відомо, що попит зміщується до дешевших авто. 10,4% пропозицій стосувалися авто вартістю від 1000 до 2000 доларів, ще 9% – у діапазоні 2000 – 3000 доларів
У серпні 2025 року було зареєстровано 74,8 тисяч угод купівлі-продажу авто на вторинному ринку, що на 4% менше, ніж у липні. Найпопулярнішими марками на вторинному ринку стали Volkswagen, Renault, BMW, а серед моделей - Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf.