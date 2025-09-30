Как по-новому покупать подержанные авто?

Правила торговли подержанными авто упростили, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко.

Рынок подержанных авто вышел из тени! Успешно только что прошло обновление программы для торгующих организаций и с завтрашнего дня все торгующие организации смогут выкупать у украинцев их подержанные авто, как товар, то есть без постановки на учет в ТЦК в СЦ! Спасибо всем,

– сообщил Назаренко.

Речь идет о законопроекте № 9083 об упрощении процедуры торговли подержанными автомобилями было принято Верховной Радой 17 декабря 2024 года.

В 2024 году Рада одобрила этот законопроект, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

К этому времени предприниматели, которые продают подержанные авто, должны были регистрировать их на себя, а не учитывать как товар.

Новый закон имеет целью отменить эту норму для облегчения жизни бизнеса. Он освобождает продавцов подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

Что известно о рынке подержанных авто в Украине?