Как по-новому покупать подержанные авто?
Правила торговли подержанными авто упростили, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко.
Смотрите также В Нидерландах начали массово покупать дома на колесах: с чего бы это?
Рынок подержанных авто вышел из тени! Успешно только что прошло обновление программы для торгующих организаций и с завтрашнего дня все торгующие организации смогут выкупать у украинцев их подержанные авто, как товар, то есть без постановки на учет в ТЦК в СЦ! Спасибо всем,
– сообщил Назаренко.
Речь идет о законопроекте № 9083 об упрощении процедуры торговли подержанными автомобилями было принято Верховной Радой 17 декабря 2024 года.
В 2024 году Рада одобрила этот законопроект, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.
К этому времени предприниматели, которые продают подержанные авто, должны были регистрировать их на себя, а не учитывать как товар.
Новый закон имеет целью отменить эту норму для облегчения жизни бизнеса. Он освобождает продавцов подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.
Что известно о рынке подержанных авто в Украине?
В первом квартале 2024 года наибольшие показатели продаж подержанных авто были во Львовской и Киевской областях, а также в столице.
В июне 2025 года стало известно, что спрос смещается к более дешевых авто. 10,4% предложений касались авто стоимостью от 1000 до 2000 долларов, еще 9% – в диапазоне 2000 – 3000 долларов
В августе 2025 года было зарегистрировано 74,8 тысяч сделок купли-продажи авто на вторичном рынке, что на 4% меньше, чем в июле. Самыми популярными марками на вторичном рынке стали Volkswagen, Renault, BMW, а среди моделей - Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf.