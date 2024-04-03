Стефанчук пояснив, коли буде голосування за законопроєкт про мобілізацію

Руслан Стефанчук прокоментував опрацювання законопроєкту про мобілізацію. Він відповів на питання, коли документ винесуть на голосування у Верховну Раду.

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про мобілізацію вже пройшов обговорення у комітеті парламенту. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з законопроєктом

За словами спікера Верховної Ради, зараз готується порівняльна таблиця до другого читання.

Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали Верховної Ради. Чому це важливо? Я думаю, пояснювати не потрібно,

– сказав Стефанчук.

Він також зауважив, що "ми йдемо в тому числі шляхом не тільки єдиного закону". Як приклад глава Верховної Ради навів 3 закони, які нещодавно ухвалив президент України. Стефанчук заявив, що зараз ведеться робота над четвертим законопроєктом. Це зміни до закону про мобілізацію для чіткого встановлення критеріїв справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати Вітчизну.

Стефанчук подякував комітету Верховної Ради за завершення розгляду законопроєкту у дуже демократичний спосіб, попри досить складні дискусії. На його думку, проєкт закону винесуть нардепам на голосування вже на найближчому засіданні парламенту.

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