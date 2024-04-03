Стефанчук объяснил, когда будет голосование за законопроект о мобилизации
Руслан Стефанчук прокомментировал проработку законопроекта о мобилизации. Он ответил на вопрос, когда документ вынесут на голосование в Верховную Раду.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в комитете парламента. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какова ситуация с законопроектом
По словам спикера Верховной Рады, сейчас готовится сравнительная таблица ко второму чтению.
Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал Верховной Рады. Почему это важно? Я думаю, объяснять не нужно,
– сказал Стефанчук.
Он также отметил, что "мы идем в том числе путем не только единого закона". В качестве примера глава Верховной Рады привел 3 закона, которые недавно принял президент Украины. Стефанчук заявил, что сейчас ведется работа над четвертым законопроектом. Это изменения в закон о мобилизации для четкого установления критериев справедливости по выполнению гражданами Украины своего долга защищать Отечество.
Стефанчук поблагодарил комитет Верховной Рады за завершение рассмотрения законопроекта очень демократичным способом, несмотря на достаточно сложные дискуссии. По его мнению, проект закона вынесут на голосование нардепами уже на ближайшем заседании парламента.
Зеленский подписал 3 закона о мобилизации
- Владимир Зеленский принял соответствующие законы, которые отменяют понятие "ограниченно годный" и уменьшают мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Также президент Украины подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.
- После этого заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко прокомментировала законодательные изменения в эфире телемарафона. По ее словам, закон о е-кабинете военнообязанного позволит упростить бюрократические вопросы. В частности граждане смогут обновлять данные с любой локации без необходимости идти в ТЦК.
- Заместитель Рустема Умерова отметила, что этот е-кабинет необходим исключительно для обновления данных. Об электронном вручении повесток в этом законе речь не идет.