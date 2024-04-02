Наприклад, закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Про це в етері телемарафону заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко.

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Більше інформації для військових систем

Катерина Черногоренко розповіла, що вищезгаданий закон дозволить впровадити три основні зміни, які посприяють спрощенню та удосконаленню взаємодії між державою та військовозобов'язаними.

Завдяки створенню електронного кабінету військовозобов'язаного громадяни більше можуть фізично не відвідувати ТЦК, а мають можливість оновити свої дані з будь-якої локації.

За її словами, для цього необхідно зайти в електронний кабінет електронні сервіси або сайт Міністерства оборони України та оновити свої дані.

Крім того, запровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО. Це своєю чергою посилить кіберзахист та покращить обмін даних з партнерами.

Ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних і Міноборони зможе визначати які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем,

– розповіла посадовиця.

Е-кабінет військовозобов'язаного дозволить автоматизувати послугу отримання статусу УБД. Ба більше, військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу і це буде абсолютно оперативно та швидко для всіх громадян.

Варто також виокремити те, що закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру "Оберіг".

"Ми надаємо йому можливість здійснювати обмін з іншими реєстрами та можливість ТЦК отримати більше відомостей про військовозобов'язаних. Це своєю чергою виключить помилкові або дубльовані повістки та необхідність додатковий раз ходити в ТЦК, коли це не потрібно", – сказала вона.

А як щодо мобілізації з 25 років

Заступниця міністра оборони України запевнила, що е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років.

Вона пояснила, що вони також можуть оновити свої дані в електронному форматі та надати всю необхідно ТЦК інформацію. А вже потім очікувати або виклику до ТЦК інших дій.