Посилення мобілізації в Україні: що передбачає законопроєкт та які є недоліки

У 2024 році планується упровадження ряду змін до законодавства, які впорядкують порядок, підстави і терміни звільнення, відпусток і ротації військовослужбовців. Зокрема, вони стосуватимуться штрафів за порушення процесів, вручення повісток та інших пунктів.

Водночас наразі законопроєкт перебуває на розгляді Комітету, тому частина пропозиції точно зміниться – тривають емоційні дискусії. Зокрема, існують значні питання щодо правомірності обмеження прав громадян, що порушують правила мобілізації.

Дивіться також Мобілізація через лотерею․ Як це працює в США, чи підходить Україні і кого відправляють на фронт

Штрафи та вручення повісток

Перш за все законодавці пропонують посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил військового облік. Згідно з законопроєктом, особі може загрожувати штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Уряд пропонує карати громадян та посадових осіб накладенням штрафу у розмірі від 34 000 до 85 000 гривень. А за вчинення в умовах особливого періоду — штраф в розмірі від 153 000 до 204 000.

Народна депутатка України, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська, акцентувала на непомірності таких штрафів. Вона зазначає, що такі запобіжники є перебільшеними – деякі особи не мають таких сум й за рік.

Також законодавці пропонують дати можливість поліції вручати повістки – спільно з представниками ТЦК. Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що представники правоохоронних органів не готові взяти ініціативу роздавати повістки самостійно.

Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця перебування ухилянтів,

– зазначив він.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що повістки можуть надходити через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту. Михайло Федоров заперечив можливість відправки повісток через "Дію".

Обмеження прав ухилянтів

Законопроєкт передбачає тимчасові обмеження для осіб, які ухиляються від військової служби. Це передбачає внесення до Єдиного реєстру боржників. Таким чином на особу накладаються такі заборони:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що деякі норми закону про мобілізацію суперечать Конституції. Людина не може бути обмежена у своїх правах.

Водночас у Комітеті висловлюють занепокоєння розширеннями прав працівників ТЦК – зокрема, можливістю внесення ними особи до Єдиного реєстру боржників. Також за подання військкома вона може бути викреслена.

Це абсолютно абсурдна і корупційна норма, яка має бути змінена в такому вигляді. Вона просто не має права на існування,

– вважає народна депутатка Ірина Фріз.