Усиление мобилизации в Украине: что предусматривает законопроект и какие недостатки

В 2024 году планируется внедрение ряда изменений в законодательство, упорядочивающие порядок, основания и сроки увольнения, отпусков и ротации военнослужащих. В частности, они будут касаться штрафов за нарушение процессов, вручение повесток и других пунктов.

В то же время, законопроект находится на рассмотрении Комитета, поэтому часть предложения точно изменится, продолжаются эмоциональные дискуссии. В частности, существуют значительные вопросы правомерности ограничения прав граждан, нарушающих правила мобилизации.

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Штрафы и вручение повесток

Прежде всего, законодатели предлагают усилить административную и уголовную ответственность за нарушение правил военного учета. Согласно законопроекту, лицу может грозить штраф в размере от 8500 до 17000 гривен.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации правительство предлагает наказывать граждан и должностных лиц наложением штрафа в размере от 34 000 до 85 000 гривен. А за совершение в условиях особого периода штраф в размере от 153 000 до 204 000.

Народная депутат Украины, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, акцентировала на непомерности таких штрафов. Она отмечает, что такие предохранители преувеличены – некоторые лица не имеют таких сумм и за год.

Также законодатели предлагают дать возможность полиции вручать повестки совместно с представителями ТЦК. Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что представители правоохранительных органов не готовы взять инициативу раздавать повестки самостоятельно.

Выходит, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать? Поэтому я считаю, что у нас достаточно работы. Мы и так максимально помогаем в мобилизации, устанавливаем места нахождения уклонистов,

– отметил он.

Законопроект предусматривает, что повестки могут поступать через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту. Михаил Федоров отрицал возможность отправки повесток через "Дию".

Ограничение прав уклонистов

Законопроект предусматривает временные ограничения для лиц, уклоняющихся от военной службы. Это предполагает внесение в Единый реестр должников. Таким образом на лицо налагаются следующие запреты:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции. Человек не может быть ограничен в своих правах.

В то же время, в Комитете выражают обеспокоенность расширениями прав работников ТЦК – в частности, возможностью внесения ими лица в Единый реестр должников. Также при представлении военкома она может быть вычеркнута.

Это абсолютно абсурдная и коррупционная норма, которая должна изменяться в таком виде. Она просто не имеет права на существование,

– считает народная депутат Ирина Фриз.