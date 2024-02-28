Текст законопроєкту про заборону УПЦ МП готовий: попри старання росіян, його розгляне Рада
Джерело:Голка
Вже 5 березня Комітет розгляне урядовий законопроєкт щодо звільнення деяких релігійних організацій від підпорядкування державі-агресору. Це станеться попри всі намагання очорнити цю ініціативу за кордоном.
Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що текст проєкту вже готовий. Однак росіяни всіма силами противляться забороні своєї агентури в України.
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Законопроєкт про заборону УПЦ МП
Микита Потураєв розповів, що законопроєкт мав піти на розгляд Ради ще у лютому, однак строки змінилися. Нардепи від "Європейської солідарності" запропонували доопрацювати деякі теми. Обговорення тривало близько двох тижнів.
Як зазначив нардеп, текст законопроєкту про звільнення релігійних організації вде повністю готовий до розгляду в комітеті.
Я вважаю, що в нас дуже потужний текст, це той випадок, коли не соромно за нашу спільну роботу. Лобісти московських попів спробують дискредитувати закон за кордоном, але він піде на розгляд парламенту,
– зазначив Потураєв
Наприклад, днями вдалося зафільмувати лобіста московського патріархату Роберта Амстердама у Києві – він працює над тим, щоб США змусили Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП.
Що відомо про законопроєкт
- 19 жовтня 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП у першому читання. "За" проголосували 267 нардепів. Це стало першим кроком до заборони московської агентури в Україні.
- Після того, як законопроєкт пройшов перше читання стало відомо, що церква найняла лобістів, яким за просування інтересів московського патріархату платять за годину 1400 доларів. Проплачує роботу лобістів колишній народний депутат і протодиякон УПЦ МП Вадим Новинський.
- Московська церква тисне на те, що у разі, якщо Верховна Рада заборонить УПЦ МП, це буде порушенням свободи віросповідання в міжнародному праві та прав людини. У листопаді минулого року Росія навіть збирала Радбез ООН для дискредитації України в очах світу.