Процес повільний, багато популізму, – нардеп про розгляд правок у законопроєкті про мобілізацію

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію. За словами нардепа, цей процес відбувається повільно.

Так, Веніславський зазначив, що комітет Верховної Ради розглянув 870 правок до законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, причиною такого повільного розгляду, на думку члена комітету, є популізм, який присутній у правках.

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Розгляд правок у комітеті Ради відбувається повільно

У коментарі виданню LIGA.net Веніславський наголосив, що процес розгляду правок у законопроєкт про мобілізацію йде повільно, оскільки "багато авторів займаються політичним популізмом під час обговорення".

Цю ж інформацію підтвердив в етері телемарафону заступник очільника парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Однак він висловив сподівання, що впродовж наступного тижня комітету вдасться розглянути всі 4 300 правок.

Після цього законопроєкт направлять на голосування у сесійній залі у другому читанні. За словами Чернєва, з правками у комітеті "можуть впоратися за два тижні".

Також одне з джерел у коментарі LIGA.net зазначило, що наразі за один день парламентський комітет розглядає близько 200 правок. Тому 4 000 внесених правок, можна розглянути за 20 днів.

Співрозмовник також повідомив, що комітет має розглянути поправки № 636-687 18 березня.

З усім тим, стало відомо, що парламент збереться на засідання 20 і 21 березня без обговорення мобілізаційного законопроєкту.

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