Процесс медленный, много популизма, – нардеп о рассмотрении правок в законопроекте о мобилизации
Источник:LIGA.net
Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о рассмотрении поправок к законопроекту о мобилизации. По словам нардепа, этот процесс происходит медленно.
Так, Вениславский отметил, что комитет Верховной Рады рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации. В частности, причиной такого медленного рассмотрения, по мнению члена комитета, является популизм, который присутствует в правках.
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Рассмотрение правок в комитете Рады происходит медленно
В комментарии изданию LIGA.net Вениславский отметил, что процесс рассмотрения поправок в законопроект о мобилизации идет медленно, поскольку "многие авторы занимаются политическим популизмом при обсуждении".
Эту же информацию подтвердил в эфире телемарафона заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Однако он выразил надежду, что в течение следующей недели комитету удастся рассмотреть все 4 300 поправок.
После этого законопроект направят на голосование в сессионном зале во втором чтении. По словам Чернева, с правками в комитете "могут справиться за две недели".
Также один из источников в комментарии LIGA.net отметил, что сейчас за один день парламентский комитет рассматривает около 200 правок. Поэтому 4 000 внесенных правок, можно рассмотреть за 20 дней.
Собеседник также сообщил, что комитет должен рассмотреть поправки № 636-687 18 марта.
Со всем тем, стало известно, что парламент соберется на заседание 20 и 21 марта без обсуждения мобилизационного законопроекта.
Стефанчук высказался о законопроекте о мобилизации
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что сейчас самые жаркие дискуссии по законопроекту о мобилизации происходят именно в комитетах. И именно от того, насколько быстро рассмотрят правки в комитете зависит дальнейшая судьба этого документа.
- Стефанчук также отметил, что парламент имеет свою логику и структуру рассмотрения любого вопроса. В частности, вопрос должен пройти комитет, первое чтение, комитет, второе чтение и только после этого он выносится в зал.
- Спикер Верховной Рады также сказал, что очень хотел, чтобы этот документ был сбалансированным и создавал "определенную логику справедливости". В частности, это касается и вопроса уклонистов, а также призыва в ряды ВСУ.