Такого ще не робив ніхто: авіакомпанія Emirates заінтригувала нововведенням для пасажирів

Національна авіакомпанія Emirates оголосила про амбітне нововведення – перевізник планує обладнати свої літаки індивідуальними ванними кімнатами для пасажирів першого класу.

Про це повідомив президент компанії Тім Кларк під час виступу по відеозв'язку на авіаційному саміті CAPA Airline Leader Summit 2026 у Берліні. За даними Daily Mail, йдеться про встановлення повноцінних ванних кімнат безпосередньо у люксах першого класу.

Навіщо це робити?

Кларк підкреслив, що компанія прагне вивести рівень розкоші на борту на новий щабель – до стандартів п'ятизіркових готелів.

Я працюю над тим, щоб у люксах першого класу були ванні кімнати, що примикають до салону літака. Я хочу, щоб усі це почули,

– заявив він.

Наразі пасажирам першого класу Emirates уже доступні повністю закриті персональні каюти з м'якою шкіряною оббивкою, а також можливість регулювати температуру та освітлення за допомогою сучасних технологій. Крім того, клієнти преміум-класу мають необмежений доступ до делікатесів – зокрема чорної ікри та вінтажного шампанського Dom Pérignon.



Пасажири першого класу Emirates мають повністю закриті персональні каюти / Фото Emirates

На борту також функціонують душові спа-зони та лаунж-бари. Запровадження індивідуальних ванних кімнат може стати черговим кроком у трансформації авіаперельотів на ультралюксовий досвід, де літак дедалі більше нагадує розкішний готель у небі.

Як уточнює видання People, на сьогодні в літаках Emirates поки що не передбачено індивідуальних ванних кімнат безпосередньо у люксах пасажирів. Натомість мандрівники першого класу мають доступ до спільних душових зон, які розташовані на борту флагманських літаків Airbus A380.

Ці душові кабіни – одна з ключових "фішок" авіакомпанії, що вже багато років вирізняє її серед конкурентів. Вони облаштовані як компактні спа-простори: із повноцінним душем, підігрівом підлоги, великим дзеркалом, преміальними косметичними засобами та навіть зоною для перевдягання. Пасажири можуть забронювати час для користування душем під час польоту, що дозволяє уникнути черг і забезпечує приватність.

