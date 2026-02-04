"Німецька халява": українка розкрила, як безплатно облаштувала свою квартиру
- Українка в Німеччині облаштувала свою квартиру безкоштовно, отримуючи меблі від німців, які часто віддають їх безплатно.
- Більшість меблів вона знайшла через застосунок Kleinanzeigen у розділі "віддам безплатно/подарую".
Українка, що живе в Німеччині, розкрила, що досить швидко змогла обставити усю свою квартиру меблями, не витративши на них жодного євро.
В Німеччині, виявляється, можна навіть не купувати меблі – адже чимало німці віддають безплатно. А деякі можна знайти прямо на вулиці, повідомляє nechaieva.valya.
Як українка облаштувала свою квартиру безплатно?
Чимало німців після покупки нових меблів, або ж перед переїздом безплатно віддають меблі. Для того, аби викинути їх, потрібно платити, а ось віддати можна просто так, пише All about Berlin.
Чи то німці так добре заробляють, чи то просто не люблять возитися з меблями і перевозити їх на нове житло, але в нас в квартирі багато чого облаштовано безкоштовно,
– поділилася українка.
Українка розповіла про облаштування житла в Німеччині: дивіться відео
Ось що українка отримала безплатно:
- велика шафа з дзеркалом;
- шафа в дитячу кімнату;
- велика шафа під телевізор;
- дзеркало та комод;
- шафка під раковину;
- торшер;
- крісло;
- 2 білі килими;
- іграшкові будиночок та коник;
- розкладна парта для навчання;
- великий іграшковий ведмідь.
І деякі з цих речей українка принесла прямо з вулиці – німці часто залишають під під'їздами меблі з надписом, що їх може забирати будь-хто. А ось 2 нові килими українка взагалі знайшла на смітнику.
Але більшість меблів дівчина знайшла у застосунку Kleinanzeigen у розділі "віддам безплатно/подарую".
