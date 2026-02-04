Укр Рус
4 лютого, 17:55
2

"Німецька халява": українка розкрила, як безплатно облаштувала свою квартиру

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка в Німеччині облаштувала свою квартиру безкоштовно, отримуючи меблі від німців, які часто віддають їх безплатно.
  • Більшість меблів вона знайшла через застосунок Kleinanzeigen у розділі "віддам безплатно/подарую".

Українка, що живе в Німеччині, розкрила, що досить швидко змогла обставити усю свою квартиру меблями, не витративши на них жодного євро.

В Німеччині, виявляється, можна навіть не купувати меблі – адже чимало німці віддають безплатно. А деякі можна знайти прямо на вулиці, повідомляє nechaieva.valya.

Як українка облаштувала свою квартиру безплатно?

Чимало німців після покупки нових меблів, або ж перед переїздом безплатно віддають меблі. Для того, аби викинути їх, потрібно платити, а ось віддати можна просто так, пише All about Berlin

Чи то німці так добре заробляють, чи то просто не люблять возитися з меблями і перевозити їх на нове житло, але в нас в квартирі багато чого облаштовано безкоштовно, 
– поділилася українка. 

Українка розповіла про облаштування житла в Німеччині: дивіться відео

Ось що українка отримала безплатно:

  • велика шафа з дзеркалом;
  • шафа в дитячу кімнату;
  • велика шафа під телевізор;
  • дзеркало та комод;
  • шафка під раковину;
  • торшер;
  • крісло;
  • 2 білі килими;
  • іграшкові будиночок та коник;
  • розкладна парта для навчання;
  • великий іграшковий ведмідь.

І деякі з цих речей українка принесла прямо з вулиці – німці часто залишають під під'їздами меблі з надписом, що їх може забирати будь-хто. А ось 2 нові килими українка взагалі знайшла на смітнику. 

Але більшість меблів дівчина знайшла у застосунку Kleinanzeigen у розділі "віддам безплатно/подарую".

