Українку депортують з Польщі: вона облаяла перекладачку з російської
- 56-річну українку депортують з Польщі за образу перекладачки з російської під час допиту в поліційному відділку.
- Жінці загрожує штраф, обмеження волі або позбавлення волі до одного року, і її вже передано прикордонній службі для депортації.
З Польщі незабаром депортують українку – і станеться це через те, що вона у поліційному відділку облаяла перекладачку з російської.
56-річну українку депортують з Польщі: під час допиту жінка облаяла перекладачку з російської мови, пише 24 Канал з посиланням на поліцію в Більську-Підляському.
Що відомо про депортацію українки?
Громадянку України польська поліція затримала за підозрою в образі перекладачки з російської. Сталося це під час того, як жінку допитували як свідка у кримінальному провадженні. Польської вона не знала, тож місцева поліція запросила до участі в допиті перекладачку з російської мови.
Під час допиту українка почала ображати перекладачку та вживала на її адресу вульгарну лексику. З відділку поліції жінка вже не вийшла, адже її затримали працівники та взяли під варту через звинувачення в образі особи, що "залучили для надання допомоги державним службовцям під час та у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків".
Українці загрожує штраф, обмеження волі чи позбавлення волі на термін до одного року. Польські правоохоронці вже передали жінку працівникам Прикордонної служби з клопотанням про її негайну депортацію.
